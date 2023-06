Meta a réservé une surprise en introduisant officiellement le casque Quest 3 pour la réalité virtuelle et la réalité mixte. Les premières présentations ont été faites, même si le casque ne sera lancé que dans le courant de l'automne prochain, pour un prix débutant à 569,99 € (version 128 Go). Le bon ticket d'entrée pour la réalité mixte grand public ?

Cela étant, Meta ne jette pas aux oubliettes son casque VR Meta Quest 2 (lancé en 2020 sous le nom Oculus Quest 2) et profite de l'occasion pour annoncer une baisse de prix… après une hausse l'été dernier.

À partir du 4 juin prochain, le prix du Quest 2 sera de 349,99 € pour la version 128 Go et 399,99 € pour la version 256 Go. Actuellement, ce casque VR tout-en-un est à 449,99 € en version 128 Go et 479,99 € en version 256 Go.

Retour au prix de base d'origine

Le cas échéant, les futurs acheteurs seront donc bien inspirés de patienter quelques jours. À souligner que le nouveau prix en vigueur à compter du 4 juin pour le Quest 2 128 Go ramènera la proposition tarifaire à son niveau d'origine.

Le modèle 128 Go du Quest 2 avait été lancé l'été 2021. Il avait remplacé la version avec 64 Go de stockage de l'année précédente comme modèle de base et pour un même prix. Meta déclare que le prix du Quest 2 à 349,99 € pour la version 128 Go " permettra à un plus grand nombre de personnes d'accéder à la magie de la VR. " Comme auparavant en somme…

Meta Quest 2 et Meta Quest 3

Avec la sortie l'automne prochain du Quest 3 pour la réalité mixte à destination du grand public, Meta continuera de vendre le casque Quest 2, ainsi que le Quest Pro qui vise une utilisation professionnelle, avec suivi oculaire et du visage (expressions faciales).

Mise à jour firmware pour les performances

Une mise à jour logicielle à venir aura pour objectif d'augmenter les performances du CPU des Quest 2 et Quest Pro de 26 %. Les performances du GPU du Quest 2 seront augmentées de 19 % et de 11 % pour le Quest Pro.

Dans le but de tirer parti de ces améliorations, les développeurs devront mettre leurs applications au diapason. En conséquence, Meta fait miroiter un gameplay plus fluide, une interface utilisateur plus réactive et un contenu plus riche.

Afin que les applications et jeux profitent d'une densité de pixels accrue sans perte d'images et selon l'utilisation du GPU, la mise à l'échelle dynamique de la résolution (Dynamic Resolution Scaling) est en outre prévue pour les casques Quest 2 et Quest Pro.