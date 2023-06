Casque de réalité virtuelle et de réalité mixte de nouvelle génération du groupe Meta, le Meta Quest 3 est officiellement dévoilé par Mark Zuckerberg. C'est pour le moment essentiellement un aperçu d'un appareil qui sera disponible l'automne prochain.

L'annonce précoce (ou le teasing) de Mark Zuckerberg n'est pas anodine, alors qu'Apple devrait profiter de sa prochaine conférence WWDC pour annoncer son casque de réalité mixte qui porterait le nom de Reality Pro.

Une idée assez précise et manifestement fidèle du Meta Quest 3 avait déjà fuité par l'entremise de Mark Gurman de Bloomberg qui a été en mesure d'avoir entre les mains un prototype d'un appareil de Meta au nom de code Eureka.

Les rumeurs (fuites) se confirment

Pour le Quest 3, il est donc bel et bien fait mention de réalité mixte, comme c'est le cas avec le Quest Pro, et une fonctionnalité Passthrough pour avoir une vue en temps réel de l'environnement qui adopte la couleur. Bloomberg avait évoqué trois capteurs à l'avant du casque Quest 3, avec notamment deux caméras pour voir le monde réel en couleur et un capteur de profondeur au centre.

Dans la surenchère, Meta souligne une technologie Meta Reality (inaugurée avec le Meta Quest Pro) qui va au-delà de la réalité mixte actuelle, pour permettre d'interagir simultanément avec le contenu virtuel et le monde physique. La navigation est promise naturelle et intuitive.

Le Quest 3 est équipé d'une puce Snapdragon XR2 de nouvelle génération (Qualcomm) et dont les performances graphiques sont vantées plus de deux fois supérieures à celles avec le Quest 2. Il dispose d'un affichage haute définition associé à des lentilles pancakes, à la manière du Quest Pro pour réduire la profondeur du module optique.

Le casque Quest 3 est plus fin de 40 % par rapport au Quest 2 et la forme des manettes Touch Plus a été repensée. Les anneaux de suivi extérieurs ne sont plus de la partie et les contrôleurs bénéficient de la technologie haptique TruTouch. Par ailleurs, le Quest 3 prend directement en charge le suivi des mains et Direct Touch, pour interagir avec des objets virtuels sans les manettes.

À moins de 570 € en France

Meta indique que le Quest 3 est compatible avec le catalogue de plus de 500 jeux, applications et expériences VR du Quest 2, tandis que de nouveaux titres VR et de réalité mixte sont prévus à l'occasion de son lancement.

Davantage de détails viendront lors de la conférence Meta Connect prévue le 27 septembre prochain. Le prix est cependant déjà connu, soit à partir de 569,99 € en France (version 128 Go). Sachant que le Meta Quest 3 sera commercialisé dans tous les pays où le Meta Quest 2 est disponible.