Lancé en 2020 sous le nom Oculus Quest 2, le casque de réalité virtuelle tout-en-un Meta Quest 2 profite d'une baisse de prix en ce début d'année 2024. Elle sera pérenne dans le temps et constitue le nouveau prix standard de l'appareil.

Dans sa version 128 Go, le Meta Quest 2 est ainsi désormais au prix de 299,99 €, tandis que la version 256 Go est à 349,99 €. C'est une baisse de prix de 50 €, sachant que la précédente baisse de prix remontait à juin 2023 (-100 € et -80 € à l'époque).

" Le Quest 2 a ouvert la voie à la réalité virtuelle pour le grand public. Avec notre nouvelle tarification, il reste le moyen le plus abordable de se lancer dans la réalité virtuelle et de découvrir tout ce que notre écosystème de contenu leader du secteur peut offrir ", écrit Meta.

Prix en baisse pour des accessoires

La baisse de prix concerne également des accessoires du Quest 2 : sangle Élite à 59,99 € (-10 €), étui de transport à 49,99 € (-20 €), sangle Élite avec batterie à 99,99 € (-40 €), pack Activité (protection faciale, dragonnes et sangles ajustables pour les mains) à 69,99 € (-10 €) et pack Fit (anneaux anti-lumière et protections faciales) à 44,99 € (-15 €).

Meta commercialise le Meta Quest 3 depuis le mois d'octobre dernier à un prix de 549,99 € en version 128 Go et de 699,99 € en version 512 Go. Il est présenté comme le premier casque de réalité mixte à destination du grand public.

À noter que le Quest 2 continue de profiter de mises à jour afin d'améliorer ses performances. Cela comprend notamment la mise à l'échelle dynamique de la résolution (Dynamic Resolution Scaling) pour les applications et les jeux.