Juste avant qu'Apple ne dévoile le Vision Pro au mois de juin dernier, Meta avait présenté son casque Meta Quest 3, sans attendre la tenue de sa conférence Meta Connect. Une manière de tenter de couper l'herbe sous le pied d'Apple.

À l'occasion de la nouvelle édition de Meta Connect, où le métavers n'est évoqué que timidement, le groupe annonce que le Meta Quest sera disponible à partir du 10 octobre prochain. Son prix débute finalement à 549,99 € dans la version 128 Go, et non plus 569,99 €. La version 512 Go est à 699,99 €, toujours avec 8 Go de RAM.

Si la réalité virtuelle immersive demeure d'actualité pour le Quest 3, le positionnement assumé est désormais celui de la réalité mixte pour le grand public, avec un casque autonome et au prix jugé abordable. Un petit tacle pour le Vison Pro d'Apple… même si le Quest Pro - tombé dans l'oubli - pourrait également se sentir visé.

Avec ou sans les manettes

Le Quest 3 est équipé d'une puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm avec des performances GPU vantées 2,5 fois supérieures et une IA 8 fois plus performante que la génération précédente intégrée au Quest 2. Une puissance qui doit faciliter la fusion transparente entre monde physique et monde virtuel.

Avec un affichage associé à des lentilles pancakes pour réduire la profondeur du module optique, le casque Quest 3 prend directement en charge le suivi des mains et Direct Touch. Il est ainsi possible d'interagir avec des objets virtuels sans les manettes. Il n'y a cependant pas de suivi des yeux.

Les écrans LCD affichent dans une définition de 2 064 x 2 208 pixels pour chaque œil, avec taux de rafraîchissement de 90 Hz, sachant que le 120 Hz est en test. Le champ de vision est de 110° à l'horizontale et 96° à la verticale. L'autonomie promise de batterie est de 2,2 heures en utilisation moyenne pour le Quest 3 qui est compatible Wi-Fi 6E.

Arrivée du Xbox Cloud Gaming et plus

Meta profite de l'annonce de la date de disponibilité du Quest 3 pour indiquer qu'en décembre prochain, le Xbox Cloud Gaming arrivera sur Quest.

D'ici la fin de l'année et en partenariat avec Microsoft, les applications de productivité de Microsoft 365 seront aussi proposées. Plus tard, il est fait mention de Windows 365 pour le streaming de Windows avec les paramètres, les applications personnelles et les documents.