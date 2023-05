Avec le casque Meta Quest Pro lancé fin octobre 2022, le groupe Meta a introduit un casque VR orienté très haut de gamme, et pour permettre d'expérimenter la réalité mixte fusionnant mondes virtuel et physique.

Initialement proposé au prix de 1 799 €, l'onéreux appareil a connu une baisse spectaculaire de prix dès mars dernier, pour passer à 1 199 €. Le signe tangible que le Meta Quest Pro ne rencontre pas le succès escompté, même s'il se destine à un marché de niche.

Avec une cible plus grand public, Meta prépare pour cette année - et probablement octobre 2023 - le successeur du Meta Quest 2, dont la sortie remonte à octobre 2020 et sous l'appellation Oculus Quest 2, à une époque où le groupe de Mark Zuckerberg n'avait pas fait sa transition pour le métavers.

Un aperçu du Meta Quest 3

Pour Bloomberg, Mark Gurman a été en mesure de tester un prototype du Meta Quest 3 au nom de code Eureka. Par rapport au Quest 2, il détaille un appareil beaucoup plus léger et plus fin. Sachant par exemple que le casque VR tout-en-un Quest 2 pèse environ 500 g. La sangle est en tissu et une molette permet d'ajuster l'écart pupillaire sans besoin de retirer le casque.

Le Quest 3 est équipé d'une puce Snapdragon XR2 (Qualcomm) de deuxième génération. Il dispose à l'avant de deux caméras couleur pour voir le monde réel et un capteur de profondeur au centre qui est susceptible d'améliorer la réalité augmentée. Une caméra de suivi est sur les côtés inférieurs de la face avant.

Mark Gurman souligne des améliorations majeures concernant la réalité mixte et la représentation du monde réel, ainsi que les performances de rapidité du Quest 3. Il note par contre l'absence du suivi du visage pour les expressions faciales (face tracking) et du suivi oculaire (eye tracking).

Sans les anneaux des manettes pour le Quest 2, les manettes pour le Quest 3 sont comparées à celles du Meta Quest Pro, en faisant néanmoins l'impasse sur les caméras. Une lacune que le capteur de profondeur pourrait aider à combler.

Une idée floue du prix

Dans un entretien accordé à Stratechery en octobre 2022, Mark Zuckerberg avait évoqué une fourchette de prix de 300, 400 ou 500 dollars pour le Quest 3. Le casque Meta Quest 2 est actuellement commercialisé à partir de 399 $ (449 € en France).