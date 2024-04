Le métavers est toujours un objectif pour le groupe Meta qui veut lui offrir une " plateforme informatique plus ouverte. " Dans cette optique et d'ores et déjà pour la réalité mixte, Meta annonce que le système d'exploitation de ses casques Quest devient Meta Horizon OS et passe donc à une stratégie d'ouverture. En soulignant que Meta Horizon OS est lui-même basé sur Android (AOSP).

Pour cette aventure avec Horizon OS, de premiers partenaires déclarés sont ASUS (Republic of Gamers), Lenovo et Microsoft. Des casques s'appuyant sur Horizon OS seront destinés au jeu vidéo, la productivité ou encore le divertissement. Meta proposera en outre une édition limitée du Meta Quest s'inspirant de la Xbox.

Les casques avec Horizon OS pourront bénéficier de sa couche sociale pour la gestion des identités, des avatars, les graphes sociaux et les groupes d'amis dans des espaces virtuels. Les développeurs seront en mesure d'intégrer des fonctionnalités en rapport dans leurs applications.

Tout un écosystème s'ouvre

Meta Horizon OS comprend Horizon Store (anciennement Quest Store) pour le téléchargement d'applications. La plateforme sera compatible avec une application mobile en guise de compagnon qui devient l'application Meta Horizon.

" Meta Horizon OS combine les technologies de base qui alimentent les expériences de réalité mixte d'aujourd'hui avec une série de fonctionnalités qui placent la présence sociale au centre de la plateforme ", écrit Meta.

Meta ajoute qu'un nouveau framework d'applications dites... spatiales aidera les développeurs d'applications mobiles à créer des expériences de réalité mixte. Ils pourront utiliser des outils qu'ils connaissent déjà afin d'adapter leurs applications mobiles à Meta Horizon OS ou pour de nouvelles applications de réalité mixte.

Face à visionOS… et Android XR ?

Difficile de ne pas voir dans la nouvelle stratégie de Meta une réponse et une confrontation à Apple avec visionOS et son écosystème pour l'Apple Vision Pro. Reste que Google devrait aussi s'immiscer via Android XR et un partenariat avec Samsung. Meta Horizon OS pourrait être une action défensive par anticipation.