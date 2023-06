Introduit comme un nouveau service d'abonnement VR, Meta Quest+ est un programme d'abonnement à du contenu se destinant aux casques Meta Quest 2 et Meta Quest Pro. L'abonnement pourra en outre être utilisé avec le casque Meta Quest 3, lors de son lancement l'automne prochain.

L'abonnement permet d'avoir accès à des jeux, des applications ou des expériences qui ont été sélectionnés par Meta et peuvent être téléchargés dans le Meta Quest Store. Patron de Meta, Mark Zuckerberg vante un accès aux " meilleurs titres sur la plateforme. "

Chaque mois, ce sont deux nouveaux titres VR qui peuvent être ajoutés à la bibliothèque de l'utilisateur et abonné. Pour les débuts de Meta Quest+ et le mois de juillet, il s'agit des jeux Pixel Ripped 1995 et Pistol Whip. Au mois d'août prochain, ce seront les titres Walkabout Mini Golf et Mothergunship: Forge.

À la manière de PlayStation Plus Essential

L'accès au contenu est reconduit d'un mois à l'autre, tant que l'abonnement est actif. Cet accès sera donc perdu si l'abonnement est résilié (à la fin de la période d'abonnement en cours), mais il sera possible de retrouver l'accès à tous les titres utilisés par le passé en cas de réabonnement.

Meta précise que l'abonnement Meta Quest+ comprend uniquement l'application de base. Les achats intégrés, le contenu téléchargeable, la devise utilisée en jeu ou tout autre contenu supplémentaire ne sont pas de la partie.

L'abonnement Meta Quest+ est proposé au prix de 7,99 $ par mois ou dans le cadre d'un forfait annuel à 59,99 $. Jusqu'au 31 juillet 2023, une offre de lancement est à 1 $ le premier mois. En euros, ce sont des tarifs de 8,99 € par mois, 69,99 € par an et l'offre de lancement à 1 € le premier mois.

Pour soigner les revenus de Meta ?

Le service d'abonnement Meta Quest+ s'inscrit probablement dans une quête de rentabilité (encore lointaine) pour la coûteuse division VR (… et métavers) de Meta. Le groupe pourrait être tenté de le mettre d'autant plus en avant à l'occasion de la sortie du Meta Quest 3 pour la réalité virtuelle et mixte.