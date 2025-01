En marge du lancement de son casque de réalité mixte Meta Quest 3S, Meta avait annoncé l'arrêt de la commercialisation du Quest Pro. Les exemplaires restants du Quest Pro devaient ainsi être disponibles jusqu'à la fin de l'année 2024 ou jusqu'à épuisement des stocks.

Depuis quelques jours, la page de Meta pour le Quest Pro indique qu'il n'est plus disponible et elle aiguille vers l'achat d'un Meta Quest 3 pour « une expérience de réalité mixte incomparable et un confort inégalé ».

Meta propose le Meta Quest 3 à 550 € (512 Go), tandis que le Meta Quest 3S débute à 330 € (128 Go). Le Meta Quest Pro était avec un ticket d'entrée à 1 200 €, après avoir connu une baisse de prix. Un casque premium qui sonne comme un échec pour Meta.

Un Meta Quest Pro trop onéreux

Le positionnement de Meta est actuellement celui de la réalité mixte pour le grand public et avec un prix abordable. Le Meta Quest 3S en est une illustration et la différence de prix par rapport au Quest 3 se joue principalement au niveau des lentilles et de l'autonomie.

À noter que les manettes Meta Quest Touch Pro sont toujours disponibles à la vente. Hormis le Meta Quest Pro, elles sont compatibles avec le Meta Quest 3, voire le Meta Quest 2 qui a également disparu des rayons, mais pas avec le Meta Quest 3S.