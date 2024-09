Si la présentation du prototype fonctionnel de lunettes holographiques Orion a marqué les esprits lors de la conférence Connect 2024 de Meta, la première annonce de Mark Zuckerberg a été pour un nouveau casque de réalité mixte Meta Quest 3S.

Le Quest 3S s'aligne sur les mêmes fonctionnalités de réalité mixte que le Quest 3 et avec des performances similaires. Il faut dire que les deux casques ont de nombreuses caractéristiques en commun, dont une puce Snapdragon XR2 Gen 2 de Qualcomm et bien plus encore.

Le casque Meta Quest 3S à partir de 329,99 €

Au jeu des différences, le Quest 3S ne monte pas jusqu'à 512 Go de stockage comme le Quest 3. Surtout, le Quest 3S est avec une définition d'écran de 1 832 x 1920 pixels pour chaque œil, alors qu'elle est de 2 064 x 2 208 pixels pour le Quest 3.

Pas d'écran 4K+ Infinite Display et de lentilles pancake pour le Quest 3S qui a droit à des lentilles Fresnel. Si le taux de rafraîchissement peut aussi monter à 120 Hz, le champ de vision est de 96° à l'horizontale et 90° à la verticale pour le Quest 3S, contre 110° à l'horizontale et 96° à la verticale pour le Quest 3.

Notamment grâce à la différence au niveau des lentilles, le Quest 3S - à l'autonomie légèrement supérieure - est lancé à un prix plus abordable de 329,99 € en configuration 128 Go (439,99 € pour 256 Go). Actuellement en précommande, il sera disponible le 15 octobre.

Ménage dans la famille des casques Quest

Avec l'arrivée du Quest 3S, Meta réorganise son offre de casques Quest. Le prix du Quest 3 en version 128 Go passe de 549,99 € à 479,99 € jusqu'à épuisement des stocks. La version 512 Go du Quest 3 est reconduite avec un prix de 549,99 € au lieu de 699,99 €.

C'est officiellement terminé pour la commercialisation du Quest 2 et l'onéreux Quest Pro à 1 199,99 € connaît le même sort funeste. Les derniers exemplaires encore disponibles ne seront pas renouvelés. Le Quest Pro sonne comme un échec pour Meta.