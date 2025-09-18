À l'occasion de sa conférence Connect 2025 et après une fuite, Meta dévoile une nouvelle catégorie pour ses lunettes connectées ou IA. Les Meta Ray-Ban Display ne sont pas une simple mise à jour des précédents modèles. Cette fois, la monture embarque un écran couleur haute résolution et s'accompagne d'un bracelet de contrôle gestuel.

Des lunettes qui en ont sous le capot

Pour ce projet, Meta et son partenaire EssilorLuxottica ne se sont pas contentés d'intégrer de la technologie. Un soin est apporté au design. Les Meta Ray-Ban Display reprennent l'ADN de la silhouette Wayfarer, mais avec une forme carrée plus prononcée pour un look affirmé.

Malgré l'ajout d'un micro-projecteur, de caméras, de haut-parleurs, de micros et de batteries, l'ensemble pèse à peine 69 grammes. L'écran couleur, discrètement placé sur le côté pour ne pas obstruer la vue, offre une résolution de 42 pixels par degré et une luminosité de jusqu'à 5 000 cd/m² pour une image nette et colorée, que ce soit en intérieur ou en extérieur grâce à des verres Transitions.

Les lunettes (connectivité Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.3) promettent jusqu'à six heures d'utilisation mixte, une durée qui peut grimper à 30 heures grâce à l'étui de recharge. La discrétion a aussi été pensée, avec une fuite de lumière de l'écran limitée à 2 %, pour que seul le porteur puisse voir ce qui est affiché. Un voyant LED signale, comme sur les modèles précédents, quand une photo ou une vidéo est en cours d'enregistrement.

Le Meta Neural Band, la baguette magique au poignet

Une innovation réside dans la manière de contrôler ces lunettes. Fini les tapotements sur les branches ou les boutons. Tout se passe via le Meta Neural Band (connectivité Bluetooth 5.2), un bracelet de 42 g qui utilise l'électromyographie (EMG) ou plutôt l'électromyographie de surface (sEMG).

Cette technologie capte les signaux électriques envoyés par le cerveau aux muscles de la main, avant même que le mouvement soit visible. Un simple pincement de doigts, un balayage du pouce, et c'est la possibilité de naviguer dans les menus, de prendre un appel ou de changer de musique.

Meta souligne que le bracelet est le fruit d'années de recherche sur près de 200 000 participants. Il est certifié IPX7 (IPX4 pour les lunettes) et dispose d'une autonomie de 18 heures. Sa conception en Vectran, un matériau utilisé pour les airbags du rover martien, lui confère une solidité tout en restant souple.

Concrètement, ça sert à quoi ?

Meta a mis le paquet pour proposer des fonctionnalités utiles au quotidien qui tirent parti de l'affichage intégré. Avec parfois la contribution de Meta AI, elles doivent permettre d'accomplir des tâches rapides, sans interrompre une activité.

Il est par exemple possible de poser des questions à l'assistant IA et d'obtenir des réponses visuelles, comme des instructions pas à pas qui s'affichent directement sur l'écran, lire des messages WhatsApp, Messenger ou Instagram, passer des appels vidéo et partager un point de vue en direct avec des contacts.

Un viseur en temps réel affiché dans le champ de vision permet de cadrer une photo (capteur 12 mégapixels avec zoom 3x). En sélectionnant une destination, une navigation piétonne est proposée avec des indications à suivre virage par virage et une carte qui s'affiche.

D'autres cas d'usage sont l'affichage des sous-titres d'une conversation ou une traduction instantanée de certaines langues, le contrôle de la musique en visualisant le titre en cours de lecture et en gérant une playlist avec les gestes de la main.

Meta promet d'enrichir les possibilités grâce à des mises à jour logicielles, dont une application Instagram Reels dédiée et la rédaction de messages par le mouvement des doigts.

Prix, disponibilité et une petite surprise

Le pack incluant les lunettes et le bracelet sera commercialisé à 799 dollars dès le 30 septembre. Mais il y a un hic. L'impasse est faite sur les commandes en ligne.

Meta a fait le choix d'une vente exclusivement en magasin pour le lancement aux États-Unis (Best Buy, Ray-Ban Stores, etc.). La raison est de s'assurer que chaque client trouve la taille de monture et de bracelet parfaitement adaptée.

Après le lancement aux États-Unis, l'arrivée des Meta Ray-Ban Display en France, ainsi qu'au Canada, en Italie et au Royaume-Uni, est prévue pour début 2026.