C'est une annonce qui douche les espoirs de technophiles européens et canadiens. À l'occasion du CES 2026, Meta annonce la mise en pause du déploiement international de ses lunettes connectées Meta Ray-Ban Display.

Initialement prévu pour le début de cette année 2026, le lancement en France, ainsi qu'en Italie, au Royaume-Uni et au Canada est reporté sine die. Il devait faire suite au lancement des lunettes connectées avec écran aux États-Unis.

Un engouement qui serait considérable

Proposées à 799 $ aux USA, les lunettes connectées Meta Ray-Ban Display intègrent un affichage tête haute, une caméra, des haut-parleurs stéréo et six micros. Un bracelet Meta Neural Band permet un contrôle par des gestes discrets.

Ces lunettes ont manifestement suscité une forte demande depuis leur lancement américain à l'automne. D'après Meta, l'engouement est considérable et les listes d'attente pour ce produit s'étendent actuellement bien au-delà de 2026.

" En raison de cette demande sans précédent et de nos stocks limités, nous avons décidé de suspendre le lancement à l'international. "

Priorité absolue aux États-Unis

La décision de Meta est la priorité au marché des États-Unis, et le groupe ajoute qu'il va continuer à se concentrer sur l'exécution des commandes aux USA, tout en réévaluant son approche de la disponibilité internationale.

Cette situation met en lumière un décalage entre l'offre et la demande pour ce produit qui reste de niche. Les stocks sont même qualifiés d'extrêmement limités par Meta.

Des nouveautés pour les utilisateurs actuels

Paradoxalement, pendant que l'expansion géographique est en pause, Meta enrichit l'expérience pour les détenteurs actuels des lunettes Meta Ray-Ban Display.

Le déploiement de nouvelles fonctionnalités comprend un mode prompteur, intégré directement dans l'affichage pour aider à la prise de parole, et une fonction d'écriture manuscrite EMG Handwriting.

Cette dernière, réservée aux participants du programme Early Access aux États-Unis, permet de retranscrire des messages écrits avec le doigt sur n'importe quelle surface.