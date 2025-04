Après une première série de lunettes connectées conçues en partenariat avec Ray-Ban, axées sur la capture photo/vidéo et l'audio, Meta (la maison mère de Facebook) travaillerait activement sur une version bien plus ambitieuse. Ces futures montures intelligentes visent à intégrer une fonctionnalité qui les rapprocherait davantage de la science-fiction : un affichage tête haute directement dans le champ de vision.

Mark Zuckerberg l'avait annoncé : les lunettes connectées pourraient venir remplacer les smartphones dans un avenir très proche, et c'est pourquoi Meta compte bien exploiter ce segment, qui se veut par ailleurs très profitable. La marque Ray-Ban a annoncé que les lunettes connectées réalisées en partenariat avec Meta étaient devenues le produit best seller de plus de 200 points de vente à travers le monde.

Orion : le nom de code des futures lunettes meta

Le projet porterait le nom de code "Orion". Il s'inscrirait dans la continuité de la collaboration entre le géant de la tech et le célèbre lunettier Ray-Ban. L'objectif est clair : aller au-delà des fonctions actuelles pour proposer une expérience enrichie, se rapprochant des concepts de lunettes intelligentes capables d'afficher des informations sans nécessiter de sortir son smartphone.

La nouveauté : un écran intégré

La véritable rupture technologique d'Orion résiderait dans l'intégration d'un micro-écran. Ce dernier fonctionnerait comme un "viseur" ou un affichage tête haute (HUD), projetant des informations discrètement devant l'œil de l'utilisateur. On peut imaginer y voir s'afficher des notifications de messages, des indications de navigation GPS, la traduction en temps réel de conversations ou de textes, et bien d'autres applications issues de la réalité augmentée. Un concept déjà abordé par Google et ses Glasses il y a quelques années, mais lancées prématurément auprès d'un public qui n'était visiblement pas paré à accepter ce type d'intrusion dans la vie privée.

Vers de vraies lunettes de réalité augmentée

Contrairement aux modèles actuels qui sont avant tout des lunettes classiques dotées de capteurs, les "Orion" marqueraient un pas significatif vers de véritables lunettes connectées AR (réalité augmentée). L'intégration d'un écran capable d'afficher des informations contextuelles superposées au monde réel représente un défi technique majeur en termes de miniaturisation, de consommation d'énergie et de qualité d'affichage. C'est cette complexité qui justifierait en partie le positionnement tarifaire attendu.

Un prix qui pique : pourquoi si cher ?

Toutes les sources s'accordent sur un point : le prix de ces futures lunettes Meta Ray-Ban serait élevé. Les estimations évoquent un tarif dépassant les 1000 dollars ou euros. Ce coût s'expliquerait par la technologie embarquée, notamment le fameux écran intégré qui représente une avancée coûteuse à produire à une si petite échelle. Meta semble viser un produit plus avancé, se rapprochant (dans l'esprit, pas forcément la forme) d'appareils comme l'Apple Vision Pro, mais dans un format lunettes plus classique, justifiant ainsi un investissement plus conséquent pour l'acheteur.