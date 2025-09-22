Mercredi 17 septembre, lors de sa conférence Meta Connect, l'entreprise de Mark Zuckerberg espérait un moment "légendaire" pour prouver que l'avenir de l'informatique passerait par ses lunettes intelligentes.

À la place, le public a eu droit à une comédie d'erreurs en direct. Entre un assistant culinaire qui perd les pédales et un appel vidéo qui ne s'affiche jamais, la démonstration a viré au naufrage, offrant au passage une publicité désastreuse pour un produit à 799$.

Quels ratés ont transformé la présentation en chaos ?

La séquence a de quoi faire grincer des dents. Le premier accroc est survenu lorsqu'un influenceur cuisine, invité sur scène, a vu l'assistant IA des lunettes ignorer ses questions et boguer en pleine recette.

Un peu plus tard, c'est Mark Zuckerberg lui-même qui s'est retrouvé en difficulté en tentant un appel vidéo via WhatsApp : malgré plusieurs essais, l'appel de son directeur technique n'est jamais apparu sur l'écran intégré aux verres, le laissant désarçonné. Ces échecs ont instantanément fait le tour des réseaux sociaux, transformant un lancement attendu en démonstration en direct virale pour toutes les mauvaises raisons.

Le Wi-Fi était-il vraiment le coupable ?

Si l'excuse officielle sur scène fut un "mauvais Wi-Fi", la véritable cause de cette panne technique est à la fois plus complexe et plus ironique. Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta, a expliqué plus tard que la commande vocale du cuisinier avait accidentellement activé toutes les lunettes présentes dans la salle, provoquant une surcharge de leur propre serveur de développement.

Quant à l'appel manqué, il s'agirait d'un bogue logiciel rarissime, jamais rencontré auparavant, qui aurait mis l'écran en veille au pire moment possible. Ces explications révèlent moins une faiblesse du produit qu'une préparation hasardeuse pour un événement de cette ampleur.

Pourquoi ce fiasco est-il si problématique pour Meta ?

Au-delà de la gêne, ce raté technique met à mal la stratégie de Meta, qui investit des dizaines de milliards dans l'IA pour s'imposer comme le leader de la prochaine interface informatique.

Après les pertes abyssales de sa division métavers, l'entreprise ne peut se permettre de voir ses nouveaux produits perçus comme peu fiables ou expérimentaux. Ce lancement raté écorne la crédibilité d'un produit qui, pour être adopté, doit inspirer une confiance absolue et une fiabilité à toute épreuve. Pour Meta, le plus dur commence : faire oublier la blague et prouver que ses lunettes sont plus qu'un gadget qui flanche sous les projecteurs.

Foire Aux Questions (FAQ)

Les pannes signifient-elles que les lunettes ne sont pas prêtes ?

Pas nécessairement. Andrew Bosworth, le directeur technique de Meta, a insisté sur le fait qu'il s'agissait d'un "échec de la démo et non d'un échec du produit". Les causes étaient des concours de circonstances (surcharge serveur, bogue rare) qui auraient déjà été corrigés. Cependant, l'incapacité à maîtriser une démonstration contrôlée pose légitimement question sur la fiabilité du produit dans un usage quotidien imprévisible.

Quand les Ray-Ban Meta Display seront-elles disponibles et à quel prix ?

Les lunettes seront lancées le 30 septembre aux États-Unis au prix de 799 dollars. Leur arrivée en France est prévue pour le début de l'année 2026. Ce tarif élevé les positionne comme un produit premium, ce qui rend les exigences de fiabilité encore plus fortes.

Peut-on mettre des verres correcteurs sur ces lunettes ?

Oui, il sera possible d'équiper les Ray-Ban Meta Display de verres correcteurs, mais avec une limitation pour les corrections comprises entre +4 et -4 dioptries. Cette contrainte est due à la technologie d'affichage qui exige que les verres restent parfaitement plats.