Meta a décidé d'ouvrir sa plateforme de lunettes connectées aux développeurs externes. Après avoir vendu des millions de ses Ray-Ban Meta, l'entreprise passe à la vitesse supérieure en permettant à n'importe quel créateur d'applications mobiles d'en tirer parti.

Un toolkit pour débrider la créativité

Le « Meta Wearables Device Access Toolkit » a pour but de donner aux développeurs les outils pour créer et un accès direct aux capteurs utilisés par les lunettes de Meta. La caméra, ainsi que le micro et les haut-parleurs - via les profils Bluetooth Android ou iOS - peuvent alors servir à imaginer de nouvelles fonctionnalités.

« Notre première version du toolkit ouvrira l'accès à une suite de capteurs embarqués, vous donnant le pouvoir de commencer à créer des fonctionnalités au sein de vos applications mobiles qui exploitent les avantages mains libres des lunettes IA », résume Meta.

La perspective d'expériences en vue subjective et d'étendre les capacités d'applications mobiles au monde physique.

Disney et Twitch déjà dans la course

Pour montrer le potentiel de cette ouverture, Meta a déjà mis quelques partenaires au travail. L'équipe de recherche et développement d'Imagineering de Disney planche sur des prototypes pour se promener dans un parc Disney, en recevant des informations et des conseils sur les attractions directement via les lunettes.

De son côté, Twitch teste une fonctionnalité qui permettra aux créateurs de diffuser en direct leur point de vue, sans avoir à tenir un téléphone ou une caméra. L'application de golf 18Birdies développe une intégration pour fournir des recommandations de club et des statistiques de distance aux joueurs.

Un déploiement progressif jusqu'en 2026

Il faudra tout de même faire preuve d'un peu de patience. Cette initiative en est à ses débuts. Une version préliminaire du kit de développement sera disponible plus tard cette année sur liste d'attente. La publication d'applications pour le grand public ne devrait quant à elle pas arriver avant 2026.

La phase de test permettra à Meta d'affiner son outil en fonction des retours de la communauté. Point notable, l'accès aux capacités de Meta AI et aux commandes vocales n'est pas inclus dans la preview. C'est toutefois une piste qui est explorée pour de futures mises à jour.

Meta souligne une prise en charge de l'ensemble de sa gamme de lunettes IA : Ray-Ban Meta, Oakley Meta HSTN, Oakley Meta Vanguard et Meta Ray-Ban Display.