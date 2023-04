Après une année 2022 très compliquée pour le groupe Meta, son patron et fondateur Mark Zuckerberg a décrété que l'année 2023 sera celle de l'efficacité. Un cap qui passe par une taille d'ampleur historique dans les effectifs.

Dans le cadre de la publication de ses résultats pour le premier trimestre 2023, Meta annonce un chiffre d'affaires de 28,6 milliards de dollars. Après trois trimestres consécutifs de baisse par rapport aux mêmes périodes un an auparavant, les revenus du groupe retrouvent le chemin d'une croissance positive (+3 % sur un an).

Représentant 98 % des revenus de Meta, les recettes publicitaires sont en hausse d'un peu plus de 4 % sur un an. Le bénéfice net trimestriel atteint 5,7 milliards de dollars. Meilleur qu'attendu, il est cependant en baisse de 24 % sur un an. Les licenciements massifs ont pesé dans les comptes.

Facebook n'est pas un mort-vivant

" Nous avons eu un bon trimestre et notre communauté continue de croître ", déclare Mark Zuckerberg. " Nous devenons plus efficaces afin de développer de meilleurs produits plus rapidement et de nous placer dans une position plus forte pour réaliser notre vision à long terme. "

Pour le mois de mars, 3,02 milliards de personnes en moyenne se connectent chaque jour à une des applications de Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger ; +5 % sur un an) au moins, et Facebook revendique 2,04 milliards d'utilisateurs quotidiens (+4 % ; 2,99 milliards par mois). Le réseau social est la plus grosse source de revenus publicitaires.

Toujours le métavers, mais d'abord l'IA générative

Impliqués dans le métavers, qui est cette vision à long terme de Meta, les Reality Labs ont creusé leurs pertes trimestrielles à presque 4 milliards de dollars. Malgré cela et contrairement à des rumeurs, Mark Zuckerberg assure que le groupe continue de se concentrer sur le métavers, tout comme sur l'IA en tant qu'autre " grande vague technologique. "

" Je pense qu'il y a une opportunité de présenter des agents d'IA à des milliards de personnes d'une manière qui sera utile et significative. " Mark Zuckerberg fait notamment allusion à des expériences pour des conversations dans WhatsApp et Messenger, des outils de création visuelle pour les publications sur Facebook, Instagram et les publicités, puis la vidéo.

" Je m'attends à ce que ces outils soient utiles à tous, qu'il s'agisse de personnes ordinaires, de créateurs ou d'entreprises. " Au fil du temps, le travail sur l'IA générative devrait profiter… au métavers. Mark Zuckerberg défend en outre une approche ouverte de l'IA et de l'infrastructure. Une voie que n'emprunte plus OpenAI.