Patron de Meta, Mark Zuckerberg vient d'annoncer qu'Instagram compte désormais 3 milliards d'utilisateurs actifs par mois. Une croissance significative pour l'application rachetée un milliard de dollars en 2012 par l'ancien groupe Facebook. Ce gros chiffre place Instagram au niveau de Facebook et WhatsApp dans le giron de Meta.

Le dernier chiffre officiel datait d'octobre 2022 et faisait état de 2 milliards d'utilisateurs mensuels pour Instagram. Aujourd'hui, les principaux moteurs de la croissance sont les vidéos courtes, ou Reels, ainsi que les messages privés qui redéfinissent la stratégie et l'interface même de la plateforme.

Les Reels et la messagerie mis en avant

Pour s'adapter aux nouveaux usages, Instagram va modifier sa barre de navigation principale afin de mettre en avant les Reels et la messagerie privée. Directeur d'Instagram chez Meta, Adam Mosseri indique à Bloomberg que cette refonte vise à rendre ces fonctionnalités plus accessibles.

Il souligne à ce titre que le partage de photos dans le fil d'actualité n'est plus l'usage principal. " Aujourd'hui, la messagerie privée est le moyen le plus populaire de partage sur l'application ", tandis que plus de 50 % du temps passé sur Instagram est consacré à la consultation de vidéos.

L'obsession de concurrencer TikTok

La compétition avec TikTok est une priorité absolue pour Instagram. Pour renforcer sa position, la plateforme lancera un test en Inde et en Corée du Sud, où l'application s'ouvrira par défaut sur les Reels, plutôt que sur le fil traditionnel.

L'Inde est un marché particulièrement stratégique, parce que TikTok y est actuellement banni, offrant une opportunité unique d'expansion. " Il est très possible que TikTok revienne en Inde, et nous voulons nous assurer que nous ne sommes pas complaisants dans l'un de nos pays les plus importants. "

Des nouveautés pour l'algorithme et la personnalisation

Instagram s'apprête à déployer une mise à jour importante de son algorithme. Les utilisateurs pourront bientôt indiquer explicitement les sujets qu'ils souhaitent voir plus souvent dans leur flux de Reels.

Cette fonctionnalité, inspirée par les utilisateurs qui publiaient des messages " Cher Algorithme " pour influencer leurs recommandations, marque un passage des signaux implicites (likes, partages) à un contrôle plus direct.

Selon Adam Mosseri, une telle avancée est rendue possible par les progrès de l'intelligence artificielle, capable de mieux identifier et classifier le contenu des vidéos automatiquement.