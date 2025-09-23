L'opération renaissance de Metal Gear est en marche. Porté par le succès critique et commercial du récent Metal Gear Solid Delta: Snake Eater, Konami ne perd pas de temps et prépare déjà l'avenir.

L'éditeur japonais a lancé un sondage, notamment auprès des joueurs japonais à l'occasion du Tokyo Game Show, pour directement demander à sa communauté quel sera le prochain opus de la saga culte à recevoir le traitement du remake.

Quel jeu aimeriez-vous voir refait ?

La question posée par Konami est assez atypique dans l'univers du jeu vidéo. Dans un sondage qui sera envoyé après un direct au Tokyo Game Show, l'éditeur liste la quasi-totalité des épisodes majeurs de la franchise.

Les joueurs peuvent voter pour les titres suivants :

Metal Gear

Metal Gear 2: Solid Snake

Metal Gear Solid

Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty

Metal Gear Solid 4: Guns of the Patriots

Metal Gear Solid: Peace Walker

Metal Gear Solid V (Ground Zeroes et The Phantom Pain)

Cette liste exhaustive, qui va des origines 8-bits de la série jusqu'à son dernier opus majeur, montre que toutes les options sont sur la table pour la suite.

Pourquoi Konami lance-t-il ce sondage maintenant ?

La stratégie derrière ce sondage est de capitaliser sur une dynamique extrêmement positive. Le remake de MGS3 a été un succès, dépassant le million de ventes en 24 heures et prouvant que l'appétit des fans pour la série est intact, même sans son créateur historique Hideo Kojima aux commandes.

Konami semble ainsi adopter une approche pragmatique, très similaire à celle de Capcom avec ses remakes de Resident Evil, en s'assurant que le prochain projet correspondra à une attente forte et clairement identifiée de la part du public.

Quels sont les favoris et les grands absents ?

Sans grande surprise, le premier Metal Gear Solid, sorti en 1998 sur PlayStation, fait figure d'archi-favori dans le cœur de nombreux joueurs. Sa refonte est attendue depuis des années.

La présence des deux premiers opus en 2D est plus surprenante et témoigne d'une volonté de ne fermer aucune porte. On note en revanche l'absence notable des spin-offs, comme le très apprécié Metal Gear Rising: Revengeance, ce qui semble confirmer que Konami souhaite se concentrer exclusivement sur la chronologie principale de la saga pour ses futurs remakes.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le succès de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est-il officiellement confirmé ?

Oui. Konami a communiqué sur le fait que le jeu a dépassé le million d'exemplaires vendus en seulement 24 heures. Combiné à un accueil critique globalement très positif (Metascore de 85/100), ce succès commercial est sans aucun doute le moteur de cette nouvelle stratégie de remakes.

Le sondage est-il accessible à tout le monde ?

Initialement, le sondage est envoyé à certains joueurs, notamment au Japon, dans le cadre des événements liés au Tokyo Game Show 2025. Il est possible qu'il soit étendu à un public plus large par la suite, mais son objectif premier est de prendre la température auprès de la base de fans la plus engagée.

Cela signifie-t-il qu'un autre remake est déjà en développement ?

Pas officiellement, mais ce sondage est le signe le plus clair que Konami prépare activement la suite. L'éditeur avait déjà laissé entendre que d'autres remakes suivraient si le succès de MGS Delta était au rendez-vous. C'est désormais chose faite, et ce sondage sert très probablement à orienter la pré-production du prochain grand projet de la franchise.