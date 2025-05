L'attente se fait sentir et Konami sait comment entretenir la flamme des fans de Metal Gear. L'éditeur vient de publier la cinématique d'introduction officielle de Metal Gear Solid Delta: Snake Eater. Il s'agit du remake très attendu du classique de 2004, Metal Gear Solid 3: Snake Eater. Cette nouvelle version, baptisée "Delta Version" pour l'intro, promet de respecter l'œuvre originale. Elle entend aussi la sublimer grâce aux technologies actuelles. Et pour cela, des noms familiers sont de retour aux commandes.

Un lever de rideau spectaculaire : la nouvelle introduction de Snake Eater

Cette nouvelle séquence d'ouverture n'est pas une simple remasterisation. Elle a été entièrement recréée pour ce remake. Et c'est Kyle Cooper qui s'en est chargé. Un nom qui résonne fort chez les fans. Il était déjà le créateur des intros mémorables de Metal Gear Solid 2: Sons of Liberty et du Metal Gear Solid 3 original. La musique, elle aussi, fait peau neuve tout en restant fidèle. Cynthia Harrell, l'interprète iconique de la chanson thème "Snake Eater", est de retour. Elle offre un nouvel enregistrement de ce morceau légendaire. Le mixage global de cette version 2025 semble un peu plus doux que l'original. Visuellement, cette introduction "Delta Version" marque une rupture avec celle de 2004. L'original jouait sur des visuels presque psychédéliques, au ton énigmatique. La nouvelle mouture, réalisée avec le moteur du jeu Unreal Engine 5, se veut plus directe. Elle met en scène des moments clés de l'aventure. Une confrontation entre Snake et The Boss y est notamment visible. Petit détail qui ravira les puristes : les éléments interactifs de l'intro originale seront conservés. Il sera donc toujours possible de contrôler les serpents à l'écran avec le stick analogique pendant la cinématique en jeu.

Plus qu'un simple lifting : les promesses d'un remake fidèle et modernisé

Konami l'assure : Metal Gear Solid Delta: Snake Eater vise à préserver l'essence de l'expérience originale. L'histoire captivante, les personnages charismatiques, les doublages d'époque (avec le retour de David Hayter pour Naked Snake), le gameplay si particulier et la musique culte seront bien présents. Mais tout cela sera "refait pour les consoles modernes". Ce bond technologique promet de redonner vie à chaque cinématique. Chaque recoin de la jungle sera ainsi reconstruit avec une fidélité accrue. Les graphismes ont été entièrement revus. L'audio 3D viendra renforcer l'immersion dans l'atmosphère oppressante de la jungle soviétique. Un nouveau système de "battle damage" est aussi au programme. L'usure des vêtements de Snake, ses ecchymoses, ses blessures par balle : tout sera reflété en temps réel sur son corps. Ces marques laisseront une trace permanente, racontant visuellement le parcours unique de chaque joueur. Côté gameplay, les joueurs auront le choix. Un nouveau style de contrôle, plus moderne et intuitif, sera proposé. Il permettra de se concentrer pleinement sur l'action et les sensations de survie et d'infiltration. Mais les nostalgiques pourront opter pour un style de contrôle classique. Il recréera fidèlement les sensations du jeu de 2004. Des filtres de couleur seront également disponibles pour personnaliser l'ambiance visuelle.

L'aventure de Naked Snake en août 2025 : ce qu'il faut savoir avant de replonger

L'histoire de ce remake reste celle que les fans connaissent et adorent. En pleine Guerre Froide, Naked Snake, l'homme qui deviendra Big Boss, s'infiltre en Union Soviétique. Sa mission : escorter Sokolov, un scientifique faisant défection. Mais tout dérape. Son mentor, la légendaire The Boss, le trahit. Sokolov est capturé par le colonel Volgin. Une semaine plus tard, Snake doit retourner en territoire ennemi. Objectifs : sauver Sokolov et éliminer The Boss. Outre l'aventure principale, le jeu inclura le mode "Snake vs. Monkey". Dans ce mini-jeu décalé, Snake devra capturer des singes en fuite. Une version spécifique de ce mode est d'ailleurs prévue pour la version Xbox. D'autres modes de jeu pourraient être annoncés. Metal Gear Solid Delta: Snake Eater est attendu pour le 28 août 2025. Il sortira sur PlayStation 5, Xbox Series X|S, et PC via Steam. Konami a déjà dévoilé les configurations PC requises. Pour en profiter, il faudra au minimum un Intel i5-8600 ou un AMD Ryzen 5 3600, 16Go de RAM et une NVIDIA GeForce RTX 2060 Super. Un SSD est recommandé. La page Steam du jeu ne mentionne pas Denuvo pour l'instant. Un bon signe pour les joueurs PC, même si Konami pourrait l'ajouter à la dernière minute.