Au sud une chaleur soutenue, au nord un temps beaucoup plus mitigé et peu de contraste entre les deux. L'été 2023 ne laissera pas forcément un très bon souvenir aux vacanciers comme aux locaux du fait d'un placement particulier des masses d'air.

Pendant que certaines régions ont connu des températures élevées et des nuits très chaudes pendant des durées étendues, d'autres ont désespérément attendu un soleil resté timide.

Pourtant, globalement, les températures moyennes ont été élevées sur l'ensemble du territoire, au point que Météo France classe déjà l'été 2023 comme le 4ème plus chaud depuis 1900.

Seuls les millésimes 2003 et 2022 l'ont été encore plus, tandis que 2018 avait connu des niveaux comparables. Avec 21,8 degrés de moyenne sur les mois de juin à août, la température a atteint +1,4 degré par rapport aux valeurs de 1991-2020, contre +2,7 degrés en 2003 et +2,3 degrés en 2022.

Vigilance rouge canicule et records battus

Le pic de chaleur s'est concentré sur le mois de juin (+2,6 degrés) avant de réduire l'écart sur les deux autres mois (+0,8 degré en juillet, +0,9 degré en août).

L'été 2023 a été marqué par un épisode de canicule tardive, rare après le 15 août et marquant par son intensité et sa durée, mais là encore toutes les régions n'ont pas été logées à la même enseigne, le sud étant plus particulièrement touché.

Cela a conduit à voir plusieurs records absolus de température battus (température minimale et température maximale) et le déclenchement d'une vigilance rouge canicule pour plusieurs départements.

A ceci s'est ajoutée une température de la Méditerranée anormalement élevée avec des records de température de surface jusqu'à des niveaux jamais vus, fragilisant faune et flore sous-marine.

Il y a eu en outre des effets de yoyo au fil des épisodes venteux faisant remonter les eaux très froides des profondeurs durant quelques jours avant que les couches chaudes ne reprennent leur place.

Des situations contrastées entre Nord et Sud

Météo France note que la température s'est bien rafraîchie de fin juillet à début août avec un temps franchement maussade sur la moitié nord et des températures plus basses que de saison.

Le bilan de Météo France relève enfin que l'ensoleillement a excédentaire sur la plus grande partie du pays, notamment dans le Nord et le Grand Est, notamment du fait du mois de juin.

La pluviométrie est quant à elle proche de la normale dans l'ensemble avec là encore des situations contrastées : pluie au sud et déficit au nord en juin, pluie au nord et fort déficit au sud en juillet et un relatif équilibre en août.