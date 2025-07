Un morceau de la planète rouge, le plus grand jamais découvert sur notre sol, a été adjugé pour la somme 5,3 millions de dollars chez Sotheby's à New York. La bataille d'enchères a duré 15 minutes et fait de cette roche extraterrestre la météorite la plus précieuse jamais vendue.

Nommée NWA 16788, la pièce de 24,67 kg est environ 70 % plus grande que tout autre fragment de Mars retrouvé sur notre planète bleue, avec des dimensions de 374,7 mm x 279,4 mm x 152,4 mm.

Un voyage de 225 millions de kilomètres

Il y a près de 5 millions d'années, un impact d'astéroïde a frappé Mars, éjectant des débris dans l'espace. L'un d'eux, NWA 16788, a entamé un périple de 225 millions de kilomètres. Son odyssée s'est achevée par une traversée de notre atmosphère.

Pour Sotheby's, Cassandra Hatton souligne la chance inouïe qu'elle représente : « Il est incroyable qu'elle ait survécu et qu'elle se soit écrasée au milieu du désert plutôt qu'au milieu de l'océan, dans un endroit où nous pouvions la trouver. »

Une trouvaille dans le Sahara

C'est le 16 novembre 2023, dans la région reculée d'Agadez au Niger, qu'un chasseur de météorites a fait la découverte.

L'aspect de la roche a tout de suite intrigué. Sa teinte rougeâtre distincte, typique de Mars, et sa croûte de fusion vitreuse, témoin de sa traversée dans l'atmosphère terrestre, étaient des indices forts.

Les analyses en laboratoire ont confirmé sa nature : une shergottite olivine-microgabbroïque. Sur plus de 77 000 météorites officiellement reconnues sur Terre, seules 400 proviennent de Mars, ce qui donne une idée de la rareté de cette trouvaille.

Entre science et collection privée

La vente de cette pièce unique à un acheteur anonyme ne fait pas l'unanimité. Pour certains scientifiques, c'est une occasion manquée.

Avant la vente, le paléontologue Steve Brusatte avait exprimé sa crainte à CNN. « Ce serait dommage qu'elle disparaisse dans le coffre-fort d'un oligarque. Sa place est dans un musée, où elle peut être étudiée et appréciée par les enfants, les familles et le grand public. »

Néanmoins, d'autres voix nuancent ce point de vue. Pour la planétologue Julia Cartwright, « s'il n'y avait pas de marché pour la recherche, la collecte et la vente de météorites, nous n'en aurions pas autant dans nos collections, et c'est ce qui fait avancer la science ! »

Un échantillon de référence a été conservé, garantissant que le monde scientifique pourra toujours tirer des informations précieuses de cette roche venue d'ailleurs.

N.B. : Source images : Sotheby's.