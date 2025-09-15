Le serpent de mer a enfin une date de sortie. Lors de son Nintendo Direct du 12 septembre, l'entreprise a mis un terme à l'une des plus longues arlésiennes du jeu vidéo en annonçant que Metroid Prime 4: Beyond sera disponible le 4 décembre 2025.

Le titre, en développement depuis près d'une décennie, sortira en cross-gen sur Nintendo Switch et la nouvelle Switch 2. Mais la nouvelle bande-annonce, si elle a rassuré sur la sortie, a aussi soulevé de nouvelles questions sur la direction prise par le jeu.

Quelles sont les grandes nouveautés de ce trailer ?

La surprise majeure de cette nouvelle présentation est l'introduction d'un véhicule pour Samus Aran : une moto. Le trailer montre la chasseuse de primes chevauchant son engin dans de vastes étendues désertiques, suggérant une orientation vers des zones ouvertes, voire un monde ouvert.

Cette mécanique de déplacement rapide s'accompagne de phases de combat à moto, avec des dérapages à la "Akira". En plus de cette nouveauté, le trailer confirme l'arrivée de pouvoirs psychiques pour Samus, lui permettant de manipuler des éléments du décor à distance pour résoudre des énigmes.

Le développement chaotique a-t-il eu un impact sur le jeu ?

C'est la question qui brûle les lèvres. Le nouveau trailer présente des graphismes qui semblent pour le moins inégaux. Si les phases d'exploration plus classiques dans des couloirs et des environnements fermés affichent une qualité visuelle solide, digne de Retro Studios, les passages en monde ouvert à moto sont plus préoccupants.



Les textures du désert paraissent datées et les environnements bien vides, un contraste saisissant avec d'autres titres montrés durant le même Direct. Ce décalage visuel laisse penser que le développement chaotique, rebooté en 2019 après avoir été initialement confié à Bandai Namco, a peut-être obligé le studio à faire des compromis techniques pour intégrer ces nouvelles ambitions de grandeur.

Que peut-on attendre de l'expérience finale ?

Metroid Prime 4: Beyond semble vouloir marier l'ADN de la série avec des tendances plus modernes. On retrouvera l'exploration à la première personne, les combats intenses et l'ambiance unique qui ont fait le succès de la trilogie originale.

L'ajout des pouvoirs psychiques et de la moto vise clairement à renouveler la formule. Reste à voir si l'intégration de ces vastes zones ouvertes parviendra à être aussi captivante que les labyrinthes interconnectés des précédents opus. Le risque est de diluer l'expérience dans des environnements trop grands et manquant de densité. La réponse définitive sera donnée le 4 décembre.

Foire Aux Questions (FAQ)

Le jeu sortira-t-il vraiment sur la première Nintendo Switch ?

Oui, Nintendo a confirmé une sortie cross-gen. Le jeu sera disponible à la fois sur la Nintendo Switch originale et sur la nouvelle Switch 2, sortie quelques mois plus tôt.

Faut-il avoir joué aux précédents Metroid Prime ?

Ce n'est probablement pas obligatoire, car chaque opus a une histoire relativement autonome. Cependant, pour apprécier pleinement l'univers, les personnages et les références, il est fortement conseillé d'avoir joué à la trilogie originale, d'autant que Metroid Prime Remastered est disponible sur Switch.

Qui est le développeur du jeu ?

Le développement est assuré par Retro Studios, le studio américain à l'origine de la trilogie Metroid Prime originale. Le projet avait initialement été confié à un autre studio avant que Nintendo ne décide de tout reprendre à zéro en 2019 pour le confier à ses experts.