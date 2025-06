Le 19 juin 2025, des usagers du métro de Londres ont découvert une publicité pour le jeu Metroid Prime 4: Beyond dans la station d'Oxford Circus. Le problème ? L'affiche, mise en place par Nintendo, annonce la sortie immédiate du jeu ("Out Now"), alors que celui-ci n'a pas encore de date précise. Cette erreur, confirmée par des journalistes, a immédiatement déclenché une vague de spéculations sur la sortie du titre le plus attendu de la Nintendo Switch 2.

Quelle est l'origine de cette surprenante annonce ?

L'annonce provient d'une affiche bien réelle, intégrée à une campagne publicitaire massive de Nintendo pour le lancement de sa nouvelle console. L'information, d'abord repérée sur Reddit, a été vérifiée sur place par plusieurs médias, dont VGC. Il ne s'agit donc pas d'un montage. Cependant, la mention "Disponible maintenant" est une erreur. Une boulette qui s'explique assez simplement par le contexte de l'affichage, mais qui n'en reste pas moins significative.

Pourquoi peut-on être certain que c'est une erreur ?

Parce que le jeu n'est disponible sur aucun eShop, tout simplement. La théorie la plus probable, et la plus logique, est celle d'une erreur de copier-coller. L'affiche de Metroid Prime 4 est située juste à côté d'une publicité de même format pour le jeu Mario Kart World. Or, ce dernier est bien sorti et son affiche porte exactement la même mention "Out Now". Le graphiste a vraisemblablement utilisé le même modèle pour les deux visuels et a oublié de le modifier. Un oubli qui a transformé une simple publicité en un sujet de conversation mondial pour les fans de Nintendo.

Quel est le véritable enseignement de cette boulette ?

Même si c'est une erreur, cet incident est un signal très fort. Le fait que Nintendo fasse déjà la promotion de Metroid Prime 4 avec une publicité aussi visible, aux côtés de ses plus gros jeux de lancement comme Donkey Kong Bananza, n'est pas anodin. Cela prouve que le jeu est une priorité marketing absolue pour 2025. Si les joueurs ne peuvent pas télécharger le jeu aujourd'hui, ils peuvent en déduire une chose : l'attente touche à sa fin et une annonce de date de sortie est très probablement imminente.

Le jeu a-t-il une date de sortie officielle ?

Non, pas encore. Malgré cette publicité, la seule fenêtre de sortie officielle pour Metroid Prime 4: Beyond reste "courant 2025", sans plus de précision. Il sortira à la fois sur la première Switch et dans une version améliorée sur Nintendo Switch 2.

Où et quand cette publicité a-t-elle été vue ?

L'affiche a été photographiée et confirmée le 19 et 20 juin 2025 dans la station de métro Oxford Circus à Londres, l'un des lieux les plus fréquentés de la capitale britannique, ce qui explique la rapidité avec laquelle l'erreur a été repérée et partagée.

Pourquoi le développement de ce jeu a-t-il été si long ?

C'est l'une des plus grandes arlésiennes du jeu vidéo. Annoncé une première fois en 2017, son développement a été jugé insatisfaisant par Nintendo, qui a pris la décision radicale en 2019 de tout recommencer à zéro et de confier le projet à Retro Studios, le studio américain à l'origine de la trilogie originale. L'attente des fans est donc immense.