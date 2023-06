Les cartes graphiques gaming récentes proposent de la mémoire dédiée GDDR6 et même GDDR6X pour les GPU Nvidia les plus performants mais la génération suivante se profile déjà.

Les grands producteurs de puces mémoire ont commencé à évoquer la GDDR7 et les avantages qu'elle pourra procurer, sans trop se mouiller concernant une date de commercialisation.

Le spécialiste des composants mémoire Micron se jette à l'eau en annonçant la mise en production de ses premiers composants GDDR7 pour le premier semestre 2024, avec une gravure sur le noeud 1β (1-beta) s'appuyant sur de la lithographie DUV (Deep Ultra Violet).

Modulation PAM-3

Là où la GDDR6 peut grimper théoriquement jusqu'à 24 Gbps, la GDDR7 est attendue à 36 Gbps, ce qui associé aux bons bus mémoire, va énormément doper la bande passante.

Samsung aussi a commencé à évoquer la GDDR7

A ses débuts, la GDDR7 trouvera place dans des GPU haut de gamme ne nécessitant pas forcément de la mémoire rapide HBM3, beaucoup plus coûteuse, et fournira une bande passante plus importante.

En utilisant une modulation dite PAM-3, elle pourra transporter plus d'information que la GDDR6 en PAM-2 / NRZ tout en évitant les difficultés et la consommation d'énergie de la GDDR6 en PAM-4.

Une arrivée mi-2024 ou 2025

Mais l'utilisation de cette modulation nécessite de développer de nouveaux contrôleurs mémoire, ce qui va compliquer son lancement. Il est donc probable que les fabricants de mémoire restent sur de la GDDR6 / GDDR6X durant encore au moins un an avant d'envisager la bascule.

Il se murmure tout de même que l'architecture graphique après Ada Lovelace chez Nvidia sera compatible GDDR7. Les dernières rumeurs évoquant un étirement du cycle de développement et un lancement de Ada Lovelace Next seulement en 2025, cela pourrait bien être vrai et il reste à voir comment les concurrents AMD et Intel vont gérer la transition.

La firme Cadence permet déjà de valider les solutions mémoire GDDR7. A défaut d'un lancement rapide, l'écosystème se met en place en coulisses et l'on devrait avoir des annonces plus concrètes dans les prochains mois.