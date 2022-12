La mémoire graphique GDDR est un composant important des cartes graphiques et fournit plus ou moins de bande passante en association avec le bus mémoire. Les dernières évolutions ont porté sur la GDDR6 et, dans le cas de Nvidia, sur une variante GDDR6X un peu plus performante fournie par Micron, permettant notamment d'arriver jusqu'à 1 To/s de bande passante (sur la Nvidia GeForce RTX 4090, notamment).

Démarrée avec une vitesse de transfert de 14 Gbps, la GDDR6 présente dans les cartes graphiques récentes grimpe jusqu'à 18 à 21 Gbps et devrait atteindre son maximum à 24 Gbps.

GDDR7 : plus rapide, moins gourmande

Au-delà, c'est l'évolution suivante GDDR7 qui se prépare. Le groupe Samsung, leader mondial dans la production de composants mémoire, a commencé à l'évoquer et a déjà signalé la montée logique de la vitesse de transfert

Une diapositive issue d'une présentation du groupe concernant les développements de la DRAM fournit une nouvelle indication sur ce qui se prépare. Il y est notamment affirmé que la mémoire GDDR7 pourra atteindre une vitesse de 36 Gbps, ce que la firme avait déjà annoncé précédemment.

Nouvelle modulation plus efficace

Le point intéressant est qu'elle passera par une modulation différente dite PAM-3. Alors que la GDDR6 utilise du NRZ (Non Return to Zero) avec une information de 1 bit / cycle ou du PAM-2, la modulation PAM-3 permet de fournir 3 bits sur 2 cycles, ce qui permettra de transférer plus d'information.

Cette signalisation PAM-3 devrait en outre apporter une efficacité énergétique améliorée de 25%, ce qui ne sera pas négligeable dans le contexte de forte augmentation de la puissance de fonctionnement des cartes graphiques actuelles.

A noter que cette modulation PAM-3 devrait aussi être l'astuce utilisée pour la future connectique Thunderbolt 5 qui fournit un débit de 80 Gbps, doublé par rapport aux 40 Gbps du Thunderbolt 4.