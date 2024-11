Pour les entreprises, Microsoft 365 Copilot est un module payant - environ 30 € par utilisateur et par mois - qui s'ajoute à un abonnement Microsoft 365. À ne pas confondre avec Copilot Pro pour les particuliers, l'outil d'IA s'appuie sur de grands modèles de langage et intègre les données aux applications et services Microsoft Graph et Microsoft 365.

En septembre dernier, Microsoft avait dévoilé une série de nouveautés Microsoft 365 Copilot Wave 2. Dans le cadre de l'édition 2024 de sa conférence Ignite, Microsoft annonce notamment une disponibilité en préversion privée des Copilot Actions.

Via des prompts à compléter, le but est une automatisation des tâches dans les applications Microsoft 365. Des tâches quotidiennes et répétitives dont l'exécution pourra ainsi être déléguée à Copilot. Microsoft donne l'exemple d'un résumé des actions de réunion dans Teams, une compilation de rapports hebdomadaires ou la préparation des réunions.

L'appui d'agents Copilot

Parmi d'autres nombreuses annonces, un sujet de prédilection demeure les agents Copilot dédiés à des processus métier. Ces assistants IA en langage naturel débarquent dans SharePoint et permettront aux employés d'une entreprise de trouver rapidement ce qu'ils cherchent.

" Chaque site SharePoint comprendra un agent adapté à son contenu. Les utilisateurs peuvent également créer des agents personnalisés destinés à sélectionner des fichiers, des dossiers ou des sites en un seul clic ", indique Microsoft.

Dans Teams, un agent prendra des notes en temps réel, tandis qu'un autre jouera le rôle d'interprète pendant les réunions, voire jusqu'à simuler la voix des participants avec leur accord.

Demandez à Copilot

De manière globale, Microsoft travaille sur des améliorations de Microsoft 365 Copilot touchant diverses de ses applications de productivité.

Copilot pour suggérer des modèles de feuilles de calcul complets dans Excel, traduire une présentation PowerPoint entière dans une quarantaine de langues, organiser des idées en fonction de plusieurs notes dans OneNote, mieux planifier des réunions dans Outlook…