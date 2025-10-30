Microsoft présente de nouveaux agents pour Microsoft 365 Copilot. La solution intègre désormais des fonctionnalités issues de la plateforme low-code/no-code Copilot Studio, permettant aux employés de devenir eux-mêmes des créateurs.

Deux nouveaux agents, App Builder et Workflows, promettent de transformer les idées en applications et en automatisations par une simple conversation.

Créer une application sans savoir coder

Avec App Builder. Les utilisateurs peuvent décrire en langage naturel l'application dont ils ont besoin. " Décrivez ce dont vous avez besoin en langage naturel, et Copilot vous aide à le construire. "

L'outil permet de créer des tableaux de bord, des graphiques, des calculateurs ou des listes, le tout intégré à l'expérience Copilot.

L'assistant s'appuie sur les contenus M365 de l'utilisateur (documents, feuilles de calcul, etc.) et utilise Microsoft Lists comme backend pour stocker les nouvelles données générées. Le partage se fait ensuite à la manière d'un document via un lien.

Une automatisation de tâches

L'agent Workflows s'attaque à l'automatisation des tâches répétitives. Il suffit de décrire un processus, et Copilot le convertit en flux automatisés à travers des services comme Outlook, Teams, SharePoint ou Planner.

Microsoft donne l'exemple d'une mise à jour hebdomadaire envoyée sur Teams avec les échéances de projet, ou des rappels pour des approbations.

L'utilisateur voit le flux se construire en temps réel et peut demander des ajustements dans la même conversation. L'agent est bâti sur l'infrastructure d'Agent Flows de Copilot Studio.

Un contrôle granulaire pour les administrateurs

Microsoft insiste sur le fait que les nouveaux agents respectent les standards de sécurité et de conformité de l'écosystème M365. Les permissions individuelles et les contrôles d'accès basés sur les rôles sont automatiquement appliqués.

Pour les administrateurs, la gestion est centralisée dans le centre d'administration Microsoft 365. Un contrôle granulaire sur qui peut créer ou partager les outils. Reste à savoir si le manque d'expérience en codage ne sera pas un obstacle dans les faits.

D'abord avec le programme Frontier

Ces nouvelles capacités sont pour l'instant réservées aux clients de Microsoft 365 Copilot participant au programme Frontier. L'agent Workflows est disponible dans l'Agent Store, tandis que l'App Builder y arrive sous peu.

Microsoft intègre également une version Lite de Copilot Studio directement dans M365 Copilot, afin de créer des agents personnalisés plus simples, sans coût supplémentaire pour les abonnés.