Pour le grand public, l'assistant d'IA Copilot de Microsoft se décline désormais dans une version Pro. Une proposition qui ressemble à celle d'OpenAI avec ChatGPT Plus, d'autant que le prix de l'abonnement est similaire.

Copilot Pro est un abonnement payant facturé 22 € par mois. Il donne accès à des fonctionnalités avancées de Copilot, ainsi qu'un accès prioritaire aux modèles d'IA les plus récents d'OpenAI, dont GPT-4 Turbo (pas si gratuit finalement...).

Anciennement Bing Image Creator pour la génération d'images avec des prompts (modèles DALL-E), Image Creator from Designer est plus rapide avec 100 utilisations par jour et pour une qualité d'image plus détaillée. Il est en outre possible d'opter pour un format d'image paysage (plus seulement un format carré).

En capitalisant sur Microsoft 365

Si Copilot Pro permet d'avoir Copilot dans Word, Excel (actuellement en préversion et en anglais), PowerPoint, Outlook et OneNote sur PC, Mac et iPad, c'est un avantage qui est réservé aux abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille. La prise en charge d'Android et d'iOS arrivera ultérieurement.

Par rapport à l'intégration de Copilot dans Office pour les professionnels, Copilot Pro n'est pas aussi complet, en raison de l'absence de la technologie Microsoft Graph. Un exemple est la génération par Copilot d'une présentation PowerPoint à partir d'un document Word.

Alors qu'OpenAI propose la création des GPTs (versions personnalisées de ChatGPT) à travers l'abonnement ChatGPT Plus, Copilot Pro va également permettre de créer un Copilot personnalisé (Copilot GPT) et adapté à une thématique spécifique. Un Copilot GPT Builder sera mis à disposition pour une création avec une série de prompts.

Et pour les entreprises de toutes tailles

" Copilot Pro fournit une expérience unifiée de l'IA qui fonctionne sur tous vos appareils, comprenant votre contexte sur le Web, sur votre PC, sur vos applications et bientôt sur votre smartphone pour vous apporter les compétences pertinentes quand vous en avez besoin ", écrit Microsoft.

L'annonce de Copilot Pro accompagne celle de la disponibilité de Copilot pour Microsoft 365 aux entreprises de toutes tailles (plus seulement des grandes entreprises), et le déploiement aux cours des prochains mois de Copilot dans l'application Microsoft 365 pour Android et iOS.

Le principal concurrent de Copilot Pro est ChatGPT Plus, tout en sachant que Microsoft et OpenAI sont des partenaires. Une situation qui peut paraître confuse.