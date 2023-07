Au premier trimestre dernier, Microsoft avait dévoilé un service pour intégrer des outils d'IA générative dans les applications de productivité Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et autres, sous l'égide de Microsoft 365 Copilot.

Avec de grandes ambitions, cet assistant personnel repose sur une combinaison entre des grands modèles de langage, dont GPT-4 d'OpenAI, des données issues de Microsoft Graph et donc des applications Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot pourra par exemple automatiser la création de documents, créer un tableau croisé dynamique en fonction de données dans Excel, transformer des idées en une présentation dans PowerPoint, résumer des emails non lus dans Outlook, faire un résumé en temps réel d'une réunion dans Teams.

Ce n'est pas donné...

Microsoft n'avait toutefois pas évoqué la question du prix. C'est désormais chose faite et l'aide de Microsoft 365 Copilot sera onéreuse. Il en coûtera un supplément de 30 $ par utilisateur et par mois pour tous les clients Microsoft 365 E3, E5, Business Standard et Business Premium.

Microsoft 365 Business Standard et Business Premium sont respectivement facturés 12,50 $ et 22 $ par utilisateur et par mois (11,70 € et 20,60 € HT par utilisateur et par mois). Les comptes Microsoft 365 E3 et E5 pour les entreprises sont à 36 $ (37,70 € HT) et 57 $ (59,70 € HT) par utilisateur et par mois.

À souligner que Microsoft 365 Copilot ne pourra pas être ajouté à Microsoft 365 Business Basic ou aux abonnements pour les particuliers. Les tarifs sont probablement à la hauteur de la puissance de calcul nécessaire pour les serveurs afin d'exécuter les modèles d'IA générative impliqués.

La confidentialité avec Bing Chat Enterprise

Microsoft 365 Copilot fait actuellement l'objet d'un test dans le cadre d'un programme d'accès anticipé pour 600 entreprises dans le monde. Une date de disponibilité générale n'est pas encore connue à ce stade.

Le groupe de Redmond annonce par ailleurs Bing Chat Enterprise qui est introduit comme " un chat basé sur l'IA pour travailler avec la protection des données commerciales. " Toutes les données publiées dans les conversations sont protégées et ne sont pas utilisées pour entraîner des modèles d'IA.

Cette version de Bing Chat pour les entreprises est en preview et sans frais supplémentaires avec les abonnements Microsoft 365 E5, E3, Business Premium et Business Standard. Microsoft prévoit un abonnement dédié et autonome pour Bing Chat Enterprise à 5 $ par utilisateur et par mois.