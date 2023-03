Microsoft continue d'infuser de l'IA générative dans ses produits et a trouvé son leitmotiv… Copilot, de la même manière que GitHub Copilot, Edge Copilot et autres. Le groupe de Redmond annonce ainsi Microsoft 365 Copilot pour couvrir ses applications de productivité (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams…).

L'objectif avec Microsoft 365 Copilot est de proposer un assistant personnel directement intégré dans de telles applications. Piloté par le langage naturel et ayant des airs de chatbot avec des commandes textuelles, il est capable de produire du contenu à utiliser et se veut également être un accès simple aux multiples fonctionnalités déjà existantes.

Pour Microsoft, il s'agit d'une association entre la puissance des grands modèles de langage (dont GPT-4 d'OpenAI), des données de Microsoft Graph et des applications Microsoft 365, avec le potentiel de réinventer la productivité. Microsoft insiste sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une simple connexion entre ChatGPT et Microsoft 365.

Plus qu'une automatisation

Rédiger dans Word une proposition de projet en se basant sur les données d'un document et d'une feuille de calcul, améliorer un paragraphe, créer un tableau croisé dynamique en fonction de données dans Excel, transformer des idées en une présentation dans PowerPoint, résumer des emails non lus dans Outlook, ou encore faire un résumé en temps réel d'une réunion dans Teams sont quelques-unes des nombreuses possibilités mises en avant.

L'IA s'adaptera au contexte et l'utilisateur pourra par exemple agir sur le ton et le style à donner. Pour autant, il n'y a pas de promesse que le résultat obtenu sera parfait et c'est un point qui sera forcément sensible dans le domaine de la productivité.

Microsoft va également introduire Business Chat pour générer des tâches utiles à partir des données de l'utilisateur (agenda, emails, discussions, documents, réunions et contacts). L'accès se fera depuis une unique interface de discussion dans Teams.

À quel prix ?

En début de semaine, Google a fait des annonces similaires pour des fonctionnalités d'IA générative à venir dans Gmail, Docs, puis les autres applications de Google Workspace. Comme pour Google, les débuts grand public pour Microsoft 365 Copilot ne sont pas pour tout de suite.

Microsoft 365 Copilot fait actuellement l'objet d'un test auprès d'une vingtaine d'entreprises, dont huit font partie du classement Fortune 500 des grosses entreprises américaines. " Nous étendrons ces tests à un plus grand nombre de clients au cours des prochains mois. "

La question du prix est pour le moment en suspens. C'est un sujet sur lequel Microsoft indique qu'il dévoilera des détails dans les mois à venir.