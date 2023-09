Le déploiement de Copilot sera proposé dans le cadre d'une mise à jour de Windows 11 à partir du 26 septembre. Néanmoins, ce qui est introduit comme un compagnon IA de tous les jours veut être une expérience unifiée. Elle se retrouvera ainsi dans le moteur de recherche Bing, le navigateur Edge et Microsoft 365.

Au mois de mars dernier, Microsoft avait déjà fait les présentations avec Microsoft 365 Copilot et l'apport de l'IA générative en matière de productivité pour des applications comme Word, Excel, PowerPoint, Outlook et Teams.

Il pourra s'agir de résumer un document ou réécrire un paragraphe avec un style adapté dans Word, créer une formule idoine ou un tableau croisé dynamique dans Excel, transformer des idées en une présentation dans PowerPoint, résumer des emails non lus dans Outlook, faire un résumé en temps réel d'une réunion dans Teams.

Un coût non négligeable

Microsoft indique que Microsoft 365 Copilot sera disponible pour les entreprises à partir du 1er novembre prochain. Comme attendu et dévoilé durant cet été, ce sera un surcoût de 30 dollars par utilisateur et par mois, afin de combiner des grands modèles de langage avec les données d'une entreprise.

Microsoft 365 Copilot concerne uniquement les abonnements Microsoft 365 E3 et E5 pour les grandes entreprises, ainsi que les abonnements Microsoft 365 Business Standard et Business Premium pour les PME.

Les comptes Microsoft 365 E3 et Microsoft 365 E5 sont à 36 $ (37,70 € HT) et 57 $ (59,70 € HT) par utilisateur et par mois. Microsoft 365 Business Standard et Microsoft 365 Business Premium sont facturés 12,50 $ et 22 $ par utilisateur et par mois (11,70 € et 20,60 € HT par utilisateur et par mois).

Un assistant Microsoft 365 Chat

Avec l'annonce de la disponibilité générale de Microsoft 365 Copilot pour le 1er novembre, le groupe de Redmond souligne par ailleurs que Business Chat devient Microsoft 365 Chat. Une manière de mieux signifier que c'est une expérience pour Microsoft 365 Copilot.

L'objectif est de générer des tâches utiles à partir des données de l'utilisateur (agenda, emails, discussions, documents, réunions et contacts), ainsi que le Web. L'accès peut se faire sur Microsoft365.com, Teams ou dans Bing avec une connexion à un compte professionnel.