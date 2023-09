La prochaine mise à jour d'importance pour Windows 11 est officialisé par Microsoft pour la semaine prochaine. C'est à partir du 26 septembre que le déploiement commencera pour cette version de Windows 11 qui partage la même branche de maintenance et code base que la version 22H2 actuelle.

Un enablement package (eKB) sera suffisant pour une mise à jour qui devrait ainsi se faire sans heurts. Cela étant, Microsoft évoque 150 nouvelles fonctionnalités et souligne l'une des mises à jour de Windows 11 les plus ambitieuses à ce jour.

Copilot pour Windows 11

L'élément le plus mis en avant est Copilot, en tant que compagnon d'IA au quotidien façon ChatGPT (ou Bing Chat en l'occurrence). Il n'est désormais plus fait mention de Windows Copilot, dans la mesure où Copilot se retrouvera dans d'autres produits : Microsoft Edge, Bing (Bing Chat prendra en charge DALL-E 3), Microsoft 365.

Copilot dans Windows 11 est comparé à une assistance IA centralisée pour aider à gagner du temps et à travailler plus efficacement. Accessible depuis le Bureau (barre des tâches et raccourci clavier Win+C) et en s'appuyant sur des données à disposition pour une personnalisation, Copilot pourra notamment répondre à des questions spécifiques, résumer des textes longs, mais aussi contrôler des paramètres ou aider à résoudre des problèmes touchant un PC.

En capitalisant sur le partenariat entre OpenAI et Microsoft, l'IA générative est plus largement infusée dans diverses applications, et y compris... Paint avec Cocreator et la possibilité de produire une image depuis une description textuelle.

Également pour Windows 11

D'autres nouveautés basées sur l'IA débarquent dans Photos (flou d'arrière-plan) ou encore Clipchamp (composition automatique). Élément central de Windows, l'Explorateur de fichiers poursuit de son côté sa modernisation au niveau de l'accueil et de la recherche, et se dote d'une vraie Galerie de photos.

Le nouveau Outlook permet de gérer différents comptes (Gmail, Yahoo…) en un même lieu. L'enregistrement d'écran se fait avec prise en charge de l'audio et du micro. Avec les captures d'écran, la copie de texte et le caviardage sont au programme. Même le Bloc-notes n'a pas été oublié et bénéficie de l'enregistrement automatique de l'état d'une session, pour une reprise ultérieure à l'endroit souhaité.

Programme Windows Insider oblige, nombre des nouveautés à venir dans Windows 11 étaient déjà connues. C'est aussi le cas pour la migration vers un nouveau PC facilitée avec Windows Backup (fichiers, applications et paramètres).

Une question est de savoir si Copilot sera réellement pertinent et pas gadget dans le contexte de Windows 11. Sans la caution de l'IA générative, l'échec de Cortana est encore présent dans les esprits.