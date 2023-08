Avec l'abonnement Microsoft 365, le groupe de Redmond annonce l'arrivée du langage de programmation Python dans Excel. Pour le moment et avant un déploiement de plus grande ampleur, il s'agit d'une bêta dans le cadre du programme Microsoft 365 Insiders et avec Excel pour Windows.

Que ce soit sur l'index Tiobe ou PYPL (PopularitY of Programming), Python figure assez nettement à la première place des langages de programmation les plus populaires. " Python dans Excel permet de combiner nativement les analyses Python et Excel dans le même classeur, sans aucune configuration requise ", écrit Microsoft.

Si seul Excel pour Windows est concerné, Microsoft évoque une disponibilité pour d'autres plateformes à une date ultérieure. Cela étant et après la préversion, certaines fonctionnalités seront limitées sans licence payante.

Des calculs dans le cloud

Le champ des possibilités avec Python dans Excel est détaillé dans un billet de blog et dans la vidéo ci-dessous. C'est une association entre les fonctionnalités du tableur et les bibliothèques d'analyse et de visualisation de données de Python.

Un utilisateur avancé d'Excel pourra créer des formules, des tableaux croisés dynamiques ou encore des graphiques avec des données Python.

Alors que le recours Python peut se faire via le ruban d'Excel et directement dans une cellule du tableur, les calculs s'exécutent cependant sur la plateforme Microsoft Cloud. Les résultats sont ensuite envoyés sur la feuille de calcul, ce qui comprend également les graphiques.

Une fonction PY()

Microsoft souligne l'ajout d'une nouvelle fonction Excel PY() pour Python, ainsi qu'un partenariat avec Anaconda pour la mise à disposition de bibliothèques Python comme pandas et Matplotlib dans Excel et en tirant parti d'Anaconda Distribution pour Python dans Azure.

" Python dans Excel préserve la confidentialité de vos données en empêchant le code Python de savoir qui vous êtes et en ouvrant les classeurs à partir d'internet de manière encore plus isolée dans leurs propres conteneurs séparés ", insiste Microsoft.

Des outils Python pour Excel étaient déjà proposés par l'intermédiaire de la solution payante PyXLL, sans compter des astuces en passant par VBA.