Pour les abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille à destination du grand public (anciennement Office 365), Microsoft annonce l'intégration de Copilot et de Microsoft Designer.

Les abonnés auront ainsi accès à l'assistant IA dans les applications Word, Excel, PowerPoint, Outlook et OneNote, ou encore via l'application Microsoft 365 Copilot. Avec Microsoft Designer, il s'agira de générer des images ou de retoucher des photos grâce à l'IA. Microsoft souligne davantage d'options que pour les utilisateurs gratuits.

Avec Copilot pour les applications de productivité, Microsoft met globalement en avant la rédaction de textes, l'analyse de données, la création de présentations et la gestion des e-mails.

Par exemple, générer des recettes dans Word en fonction de préférences alimentaires, analyser un budget dans Excel et proposer des améliorations, créer des diapositives PowerPoint à partir d'instructions, résumer des fils de discussion complexes dans Outlook, créer une liste de tâches dans OneNote.

Une limitation d'usage et une hausse de prix

Les titulaires des abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille auront droit à un quota mensuel de crédits IA à utiliser avec Copilot et Microsoft Designer. Ces crédits pourront par ailleurs être utilisés dans d'autres applications optimisées par l'IA comme Paint, Photos et Bloc-notes sur Windows.

Pour faire sauter la limitation, Microsoft aiguille vers son offre Copilot Pro qui autorise un accès prioritaire aux modèles d'IA les plus récents et un accès anticipé à de nouvelles fonctionnalités d'IA. Mais c'est un surcoût important de 22 € par utilisateur et par mois.

Les tarifs des abonnements Microsoft 365 Personnel et Famille ne ressortent pas indemnes de l'intégration de Copilot et de Microsoft Designer. Ils sont revus à la hausse de 3 € par mois, soit 10 € par mois pour Microsoft 365 Personnel (ou 99 € par an ; +43 %) et 13 € par mois pour Microsoft 365 Famille (ou 129 € par an ; +30 %).

Une échappatoire à l'IA

Avec les abonnements en cours de validité, Microsoft met en place une possibilité de migration sur des offres sans Copilot ni crédits IA. Pour une durée limitée, de nouvelles offres Microsoft 365 Personnel et Famille classiques permettront de ne pas subir la hausse de prix. Il y a par contre moins de considération pour les nouveaux abonnés.

Selon le groupe de Redmond, Microsoft 365 Personnel et Famille comptabilisent plus de 84 millions d'abonnés. À voir quelle sera l'influence de l'intégration de Copilot sur ce chiffre.