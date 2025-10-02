Microsoft dévoile une refonte de ses abonnements grand public avec le lancement de Microsoft 365 Premium. Cette nouvelle formule, proposée à 22 € par mois (ou 219 € par an), vient fusionner les avantages des abonnements Microsoft 365 Famille et les capacités avancées de Copilot Pro.

En intégrant l'IA dans les applications de productivité que des millions de personnes utilisent chaque jour, c'est aussi un positionnement face à des services concurrents, y compris ChatGPT Plus d'OpenAI qui affiche un tarif identique.

Une conséquence est que Microsoft cessera de commercialiser son abonnement Copilot Pro de manière indépendante.

La nouvelle offre Premium pour les particuliers

Microsoft 365 Premium se présente comme l'abonnement le plus puissant de la firme pour les particuliers. Il inclut l'accès aux versions de bureau de Word, Excel, PowerPoint, OneNote et Outlook, avec Copilot intégré.

La véritable valeur ajoutée réside dans l'accès aux fonctionnalités IA les plus poussées. Les abonnés bénéficieront des " limites d'utilisation les plus élevées " pour la génération d'images GPT-4o ou l'utilisation de la voix.

L'offre donne également accès à des agents de raisonnement avancés, jusqu'ici réservés aux entreprises, comme Researcher et Analyst, qui permettent d'analyser et de synthétiser des informations complexes directement dans les documents.

L'offre inclut jusqu'à 6 To de stockage cloud (1 To par personne) et la sécurité avancée de Microsoft Defender.

Pour l'usage encadré de l'IA au travail

Une surprise est la possibilité pour les détenteurs d'un abonnement Microsoft 365 Premium (mais aussi Personnel ou Famille) d'utiliser leur licence personnelle pour activer les fonctionnalités Copilot dans leur environnement professionnel.

Une étude de Microsoft révèle que " 82 % des employés utilisent des outils d'IA non approuvés au travail ". Le groupe de Redmond propose alors une solution sécurisée.

En se connectant avec son compte Microsoft personnel dans les applications Office de son entreprise, l'utilisateur débloque les capacités de Copilot tout en bénéficiant de la protection des données d'entreprise. La fonctionnalité reste sous le contrôle des administrateurs.

Le devenir de Copilot Pro

Avec l'arrivée de Microsoft 365 Premium, l'abonnement Copilot Pro, lancé début 2024, va cesser d'être vendu aux nouveaux clients. Microsoft simplifie ainsi sa gamme pour éviter la confusion d'avoir à souscrire à la fois à Microsoft 365 et à Copilot Pro.

Les abonnés actuels de Copilot Pro pourront conserver leur abonnement pour le moment, mais sont incités à migrer vers la nouvelle offre plus complète.

Les abonnés actuels à Microsoft 365 Personnel et Famille ne sont pas oubliés et bénéficieront sans surcoût de limites d'utilisation plus élevées pour certaines fonctions de Copilot.