Dès la fin du mois d'octobre 2025, Microsoft commencera à installer automatiquement des applications compagnons Microsoft 365 sur les appareils Windows 11 équipés des applications clients de bureau Microsoft 365.

A priori, l'initiative concerne pour le moment les environnements d'entreprise. Elle vise à intégrer plus profondément les outils de productivité de Microsoft. Le déploiement devrait s'achever d'ici la fin du mois de décembre 2025.

Trois applications compagnons au programme

Conçues pour s'intégrer à la barre des tâches de Windows 11, trois applications compagnons sont concernées : People (Personnes), Files (Fichiers) et Calendar (Calendrier).

L'application People permet de retrouver rapidement des collaborateurs au sein d'une organisation, tandis que Files facilite la recherche de fichiers dans les applications Microsoft 365 ou le cloud. Calendrier offre une vue directe sur l'agenda et les réunions.

Microsoft souligne que ces applications compagnons sont conçues pour " rationaliser les flux de travail quotidiens, aidant les utilisateurs à rester concentrés ".

Avec lancement automatique au démarrage

Ces applications compagnons étaient auparavant optionnelles, avant l'installation automatique par défaut.

" L'installation est activée par défaut et ne nécessite aucune interaction de l'utilisateur ", précise Microsoft. Ces applications se lanceront automatiquement au démarrage du système d'exploitation.

Il restera possible pour un utilisateur de désactiver ce dernier comportement en se rendant dans les paramètres de chaque application et en décochant l'option idoine.

Les administrateurs peuvent agir sans trop tarder

Pour les administrateurs, une option de blocage est prévue afin de refuser l'installation automatique avant le début du déploiement. Le cas échéant, ils doivent se connecter au centre d'administration des applications Microsoft 365 et décocher une case pour les applications compagnons Microsoft 365.