Au sein de Microsoft, une nouvelle division Microsoft AI voit le jour. Patron du groupe de Redmond, Satya Nadella indique qu'elle sera axée sur l'avancement de Copilot, ainsi que d'autres produits et recherches en matière d'IA grand public.

À la tête de ce département, Microsoft place Mustafa Suleyman. Il est connu pour être le cofondateur de l'entreprise britannique DeepMind (algorithmes de machine learning) qui avait été rachetée par Google en 2014. L'année dernière, les équipes de recherche en IA de Google Brain et de DeepMind ont fusionné pour former Google DeepMind.

Mustafa Suleyman n'était déjà plus présent. Il a cofondé la start-up californienne Inflection AI en 2022, dont le premier produit est le chatbot d'IA générative Pi promettant une forte personnalisation et avec de l'empathie. Inflection AI a entraîné son propre grand modèle de langage.

Des emplettes chez Inflection AI

En plus de Mustafa Suleyman, plusieurs autres collaborateurs d'Inflection AI rejoignent Microsoft AI, y compris le cofondateur Karén Simonyan aux multiples publications dans le deep learning qui en sera le scientifique en chef.

" Je connais Mustafa depuis plusieurs années et je l'admire beaucoup en tant que fondateur de DeepMind et d'Inflection AI, et en tant que visionnaire, créateur de produits et bâtisseur d'équipes pionnières qui poursuivent des missions audacieuses ", écrit Satya Nadella dans une note interne rendue publique.

Mustafa Suleyman rendra directement compte à Satya Nadella. " Nous avons une véritable chance de construire une technologie qui était autrefois considérée comme impossible et qui est à la hauteur de notre mission de garantir que les avantages de l'IA atteignent chaque personne et organisation sur la planète, de manière sûre et responsable. "

En marge de partenariats d'IA

Microsoft a investi des milliards de dollars dans le cadre de son partenariat avec OpenAI. Récemment, le groupe a noué un partenariat avec la start-up française Mistral AI. Rien n'est évidemment remis en cause suite à la création de Microsoft AI.