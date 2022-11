Pour le Black Friday, Microsoft propose pour ses clients de très belles réductions que ce soit sur ses ordinateurs que sur des accessoires ou encore sur une de ses consoles de jeu. Le Microsoft Store propose plusieurs avantages comme la livraison et le retour gratuit, 90 jours d'assistance gratuite ou encore un programme de reprise. N'hésitez pas à découvrir toutes les offres Black Friday sur Microsoft.

Par exemple le PC portable Surface Laptop 4 qui profite d'une belle réduction pendant le Vendredi noir.

Ce dernier est doté d'un écran PixelSense tactile de 13,5" avec une définition de 2256 x 1504 pixels. Il intègre le processeur Intel Core i5-1135G7 avec 8 Go de mémoire vive et 256 Go de mémoire de stockage SSD.

Au niveau de la connectique, il profite de deux ports USB et d'une prise casque. Il est compatible avec le WiFi 6 et le Bluetooth 5. Pour finir, la batterie vous fera profiter de votre ordinateur pendant plus de 19 heures sans interruption.

Sur le site de Microsoft, le PC portable Surface Laptop 4 est au prix de 900 € au lieu de 1129 € avec la livraison gratuite.



Voici notre sélection des bons plans sur Microsoft pour le Black Friday :

PC portable

Console

Accessoire console

Accessoire PC



