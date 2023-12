Afin de concurrencer Apple et Google, Microsoft ambitionne une boutique d'applications mobiles qui sera orientée du côté du jeu. Dans le cadre du festival CCXP à São Paulo au Brésil, Phil Spencer a confirmé que le groupe de Redmond discute avec des partenaires.

" C'est un élément important de notre stratégie et nous y travaillons activement aujourd'hui, non seulement seuls, mais en discutant avec d'autres partenaires qui aimeraient aussi avoir plus de choix pour la monétisation sur mobile ", déclare le patron de Microsoft Gaming (Bloomberg).

" Aujourd'hui, sur les smartphones, vous n'avez pas le choix ", souligne Phil Spencer qui ajoute : " Pour que Xbox soit pertinent non seulement aujourd'hui, mais aussi pour les 10, 20 prochaines années, nous devront être forts sur de nombreux écrans. "

Dans un contexte favorable pour Microsoft

Pour son projet, Microsoft devrait profiter d'un contexte favorable, tout en tirant parti à la fois du jeu mobile en local et du cloud gaming.

Le rachat d'Activision Blizzard King a été finalisé après un long feuilleton, et il est important dans les velléités de Microsoft pour une boutique de jeux mobiles, compte tenu du poids d'un tel acteur dans ce domaine.

Par ailleurs, le Digital Markets Act (DMA) en Europe devrait pousser Apple à ouvrir l'App Store et autoriser la distribution d'applications sur l'iPhone hors de l'App Store. Si le niveau d'adaptation d'Apple à la réglementation européenne n'est pas encore clair, il faudra une réponse effective d'ici début mars 2024.

Au printemps 2024 ?

A priori, le printemps prochain sera le bon moment pour Microsoft - qui devra également se conformer au DMA - afin de proposer sa boutique d'applications mobiles.

Phil Spencer ne mentionne toutefois pas de calendrier de lancement. " Je ne pense pas que ce soit dans plusieurs années. Je pense que c'est plus tôt que cela. "