Hier, on apprenait que Microsoft envisagerait sans doute de se passer de l'avis et de l'interdiction prononcée par la Federal Trade Commission concernant le rachat d'Activision Blizzard.

Le régulateur américain avait ordonné une suspension du processus de rachat, et au fil d'une rencontre préliminaire, elle avait indiqué à Microsoft ne pas souhaiter donner son aval pour le rachat tant que la marque n'aurait pas apporté plus de garanties concernant le respect de la concurrence.

La CMA se donne plus de temps

Plusieurs avocats et experts ont indiqué que le recours de la FTC aurait en réalité peu de chance d'aboutir, y compris sur saisie de la Cour fédérale... Microsoft de son côté avait laissé entendre que si la Commission européenne et la CMA donnaient leur accord, alors la signature serait réalisée sans le consentement de la FTC.

La CMA, le régulateur britannique avait annoncé donner sa réponse définitive en mars, mais nouveau revers : l'organisme a annoncé prolonger son enquête approfondie. La date du verdict est désormais fixée au 26 avril 2023.

Néanmoins, il ne s'agit que d'une date butoir et le régulateur pourrait partager son avis bien avant. La CMA s'est accordé un délai supplémentaire en expliquant que la complexité des enjeux nécessitait une étude bien plus approfondie. Par ailleurs l'organisme aurait reçu des dossiers conséquents de plusieurs parties, et on imagine que les plaintes de Sony sont nombreuses...

La CMA devrait livrer des conclusions provisoires d'ici quelques semaines, laissant à Microsoft le temps de réaliser des ajustements dans les modalités du rachat et de ses positions face aux plaignants.