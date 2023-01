Le rachat d'Activision Blizzard se poursuit comme un feuilleton avec de nombreux rebondissements.

Sony continue de s'opposer au rachat malgré les garanties fournies par Microsoft de porter la franchise Call of Duty sur son écosystème PlayStation et même de l'intégrer à son PlayStation Plus.

Si Microsoft a déjà reçu la validation du rachat de quelques régulateurs comme le Brésil ou l'Arabie Saoudite, la FTC s'était prononcée contre dans un premier temps et émis des poursuites visant à bloquer le rachat.

Microsoft pourrait outrepasser l'avis de la FTC

Ce 3 janvier, une audience préliminaire a eu lieu entre Microsoft et la FTC et il semble que le régulateur pourrait avoir du mal à mettre en place un quelconque blocage. La FTC n'aurait pour l'instant pas l'intention d'engager des poursuites auprès de la cour fédérale.

Mais finalement, Microsoft pourrait valider le rachat sans se soucier de la FTC. Si Microsoft venait à faire valider la situation par la Commission européenne ainsi que la CMA (Royaume-Uni), alors la marque validerait le rachat quitte à se mettre à dos la FTC et risquer un procès auprès de la Cour Fédérale américaine.

Dans les faits, Microsoft espère que si l'Europe valide le rachat, cela se présentera comme un argument de plus visant à affaiblir la position de la FTC. La CMA devrait rendre sa décision définitive en mars, tandis qu'il faudra attendre avril pour la Commission européenne.