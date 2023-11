En début d'année, Microsoft avait fait sensation en introduisant Bing Chat et en capitalisant sur son investissement dans OpenAI. Pour le grand public, Bing Chat permet d'accéder facilement et gratuitement à l'IA générative, dont le modèle GPT-4 et même DALL-E 3. Mais pour prendre quelques points de part de marché au moteur de recherche Google… c'est finalement bien plus compliqué.

Désormais, Microsoft annonce que l'agent conversationnel d'IA Bing Chat se transforme en Copilot. Un changement qui concerne également Bing Chat Enterprise et s'inscrit dans le cadre d'une sorte d'unification autour de la marque Copilot.

Le tour de passe-passe doit faire la part belle à Copilot en tant que compagnon d'IA au quotidien. En filigrane, c'est le sentiment que la marque Bing est presque maudite pour Microsoft et pas suffisamment fédératrice.

Un rebranding à la sauce Microsoft

Même si c'est tout l'inverse qui est voulu, ce rebranding peut prêter à confusion, dans la mesure où l'expérience Bing Chat reste disponible au sein du moteur de recherche de Microsoft. Uniquement sur la forme, le but semble être de proposer une expérience décorrélée du moteur de recherche Bing.

Via copilot.microsoft.com et un navigateur pris en charge (Microsoft Edge et Google Chrome pour le moment ; connexion à un compte Microsoft), Copilot propose une expérience de type ChatGPT, mais l'appui du moteur de recherche Bing n'y est pas abandonné pour autant.

" Nous élargissons la manière dont les utilisateurs peuvent accéder à Copilot. […] Il s'agit d'une expérience de Chat dédiée et d'un accueil pour Copilot, tandis que Bing.com restera disponible pour les utilisateurs souhaitant une expérience combinée de recherche et de Chat ", explique Microsoft.

Microsoft suit OpenAI à la trace

La semaine dernière, OpenAI a fait diverses annonces. Parmi ces annonces, les GPTs en tant que versions personnalisées de ChatGPT. Le support des GPTs sera également de la partie pour Microsoft, dans le contexte de versions personnalisées de Copilot pour des tâches spécifiques.

À cet effet et avec l'intégration de données critiques, un outil Copilot Studio pour les entreprises s'inscrit dans une démarche low-code. Les GPTs complètent la possibilité des plugins d'IA générative.