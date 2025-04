Microsoft a levé le voile sur une série d'améliorations pour son assistant IA Copilot. Pas de simples ajustements, mais des nouveautés pour transformer Copilot en un compagnon véritablement personnel et proactif.

Pour devenir votre Copilot personnel, la mise à niveau se concentre principalement sur la Mémoire, la Vision et les Actions, tandis qu'une intégration devient plus poussée avec la recherche Bing et via Copilot Search.

La mémoire, pour un Copilot qui vous connaît vraiment

L'une des avancées les plus notables est l'introduction de la fonctionnalité Mémoire pour ne plus avoir à répéter constamment les mêmes informations ou préférences à l'assistant IA. Plats et films préférés, anniversaire d'un neveu et ses centres d'intérêt sont des exemples cités.

Copilot pourra aussi garder en mémoire des informations contextuelles sur des projets et des détails techniques spécifiques. « Lorsque vous interagissez avec Copilot, celui-ci enregistre vos préférences, enrichit votre profil utilisateur et vous propose des solutions sur mesure, des suggestions proactives et des rappels ponctuels », explique Microsoft.

L'utilisateur garde le contrôle. Il peut consulter, modifier et supprimer ce que Copilot a mémorisé, voire désactiver complètement la fonction de mémorisation.

Copilot voit ce que vous voyez avec Vision

Une autre grosse annonce pour Copilot est Vision. Après son introduction fin 2024 dans Copilot pour le Web, Vision s'étend sur mobile (Android et iOS) et pour la nouvelle application Windows native afin d'analyser et d'interpréter ce qui s'affiche à l'écran.

Sur mobile, Microsoft souligne une expérience interactive avec le monde réel et en temps réel. L'application Copilot peut analyser le flux vidéo en direct et les photos stockées. « Utilisez Vision pour améliorer la santé de vos plantes en lui demandant d'examiner vos plantes et de suggérer des actions, ou de scanner votre bureau et de vous donner des conseils de décoration. »

Dans le cadre de l'application Copilot pour Windows, Microsoft met en avant la lecture de l'écran et l'interaction avec le contenu. « Vous pourrez utiliser Copilot pour rechercher, modifier les paramètres, organiser les fichiers et collaborer sur des projets sans avoir à jongler entre les fichiers ou les applications. »

Passez à l'action : Copilot devient proactif

Au-delà de la mémorisation et de la vision, Copilot se dote de la capacité à agir à votre place. Avec Actions, l'assistant IA peut effectuer des tâches concrètes au sein de différentes applications, sur la base des demandes de l'utilisateur. De quoi gagner du temps.

Les exemples donnés par Microsoft sont de simples prompts dans une conversation pour demander à Copilot de réserver des billets pour un événement, une table au restaurant ou d'envoyer un cadeau à un ami. Des tâches qui seront ensuite rayées de la liste personnelle.

Microsoft précise une compatibilité avec la plupart des sites web et énumère plusieurs partenaires à l'occasion du lancement, dont Booking.com, Expedia, Kayak, OpenTable, Tripadvisor, Skyscanner, Viator et Vrbo.

Recherche Bing et Copilot : l'union fait la force pour l'information

L'intégration entre Copilot et le moteur de recherche Bing se renforce également. Microsoft officialise Copilot Search qui « combine le meilleur de la recherche traditionnelle et générative pour vous aider à trouver ce dont vous avez besoin ».

Au lieu de lister des liens, Copilot Search génère des résumés structurés en recoupant les informations de plusieurs sites. Les sources utiles sont citées et chaque réponse contient des suggestions pour des sujets connexes.

Pour Copilot, Microsoft a aussi évoqué un assistant de shopping, la création de podcasts personnalisés, une recherche approfondie Deep Research.

Un rattrapage pour Copilot

Toutes les nouveautés pour Copilot ne seront pas immédiatement disponibles. Le déploiement est progressif. En particulier, l'attente devrait être plus longue concernant Vision avec l'application native Copilot pour Windows, en raison d'un test qui concernera d'abord les Windows Insiders.

La grosse mise à niveau de Copilot opérée par Microsoft répond à des avancées déjà enregistrées par d'autres assistants IA. Elle confirme néanmoins son ambition de positionner Copilot comme un élément central de sa stratégie… parfois difficile à suivre.