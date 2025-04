Surprise pour le moteur de recherche Bing de Microsoft. Hormis l'appel à Copilot en tant qu'assistant IA, une fonctionnalité Copilot Search (Recherche Copilot) est désormais associée et disponible sur bing.com/copilotsearch.

Pour le moment, Microsoft ne s'étend pas outre mesure sur Copilot Search, mais confirme simplement à Windows Latest un test public. Un bouton Rechercher (Search) idoine devrait ultérieurement être proposé sur Bing, aux côtés de Images, Vidéos, Actualités et autres.

Copilot Search ne cache rien

Copilot Search opère d'une manière similaire à Perplexity ou encore la recherche Web avec ChatGPT. La fonctionnalité fait également écho aux aperçus IA (AI Overviews) proposés par le moteur de recherche Google, mais qui n'ont pas encore débarqué dans nos contrées.

Avec une requête pouvant être formulée en langage naturel, un résumé généré par l'IA est obtenu à partir de plusieurs sources en ligne. Il est fait mention des résultats de recherche Bing.

Copilot Search cite les sources et donne accès à l'affichage de tous les liens en rapport. Il est aussi possible de voir le raisonnement du modèle pour comprendre l'interprétation de la requête et les recherches afin d'obtenir une réponse.

La suite d'une précédente expérience

L'année dernière, Microsoft avait dévoilé une expérience portant sur une recherche générative pour Bing et dont Copilot Search semble être une évolution.

« La nouvelle expérience comprend la requête de recherche, examine des millions de sources d'information, fait correspondre dynamiquement le contenu et génère des résultats dans une nouvelle présentation générée par l'IA pour répondre plus efficacement à l'intention de la requête de l'utilisateur », avait expliqué Microsoft.

A priori, il s'agit toujours d'une combinaison entre le socle des résultats de recherche de Bing et des modèles de langage, à la fois petits (SLM) et grands (LLM).