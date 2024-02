Il y a un an, Microsoft annonçait son intention de réinventer la recherche en ligne avec l'IA et dévoilait le nouveau Bing fonctionnant avec le modèle GPT d'OpenAI. Le résultat n'a pas forcément été probant au regard de la faible évolution des parts de marché du moteur de recherche.

Depuis, le groupe de Redmond met moins l'accent sur Bing et fait la promotion de Copilot en tant qu'assistant IA au quotidien. Sur le Web (copilot.microsoft.com), ainsi que pour les applications sur Android et iOS, l'agent conversationnel Copilot profite aujourd'hui d'un relooking.

Selon Microsoft, c'est une mise à jour de l'expérience Copilot avec une interface plus épurée et plus conviviale. Les changements sont toutefois à la marge. La principale nouveauté est un carrousel pour des suggestions de prompts à soumettre.

Génération et édition d'images

Microsoft cherche manifestement à souligner l'étendue des possibilités avec son Copilot. L'aspect créativité bénéficie en outre d'une exposition particulière via la création d'images qui s'appuie sur le modèle DALL-E 3 d'OpenAI.

Pour certains pays et en anglais (États-Unis, Royaume-Uni, Australie, Nouvelle-Zélande et Inde), Copilot intègre désormais l'outil Microsoft Designer afin de personnaliser les images générées par l'IA. Divers effets peuvent ainsi être appliqués directement.

Avec l'abonnement payant Copilot Pro, les utilisateurs peuvent également redimensionner les images, passer d'un format carré à un format paysage sans quitter la fenêtre de discussion du chatbot. Microsoft travaille par ailleurs sur une fonctionnalité Designer GPT pour Copilot.