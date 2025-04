Microsoft enrichit l'expérience Windows sur ses nouveaux PC Copilot+ avec une série de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Parmi elles, Cocreator pour booster la créativité dans Paint, Live Captions pour la traduction en temps réel, et la très commentée fonction Recall. Cette dernière a cependant connu un ajustement de parcours avant même son lancement public.

Nouveautés IA : Cocreator et Live Captions à la loupe

Les nouveaux PC Copilot+ intègrent des capacités d'intelligence artificielle directement au niveau matériel. Cela permet des fonctions comme Cocreator dans l'application Paint, qui aide à générer ou affiner des images en s'appuyant sur des modèles d'IA. Autre ajout notable, Live Captions s'enrichit d'une fonction de traduction en temps réel pour l'audio passant par le PC, facilitant ainsi la compréhension de vidéos ou d'appels dans des langues étrangères. Ces outils visent à intégrer l'IA de manière utile dans les tâches informatiques quotidiennes.

Recall : la "mémoire photographique" annoncée

La fonctionnalité qui a le plus fait parler d'elle chez Microsoft au fil des derniers mois reste Recall (baptisée Retrouver, en français). Son objectif est de créer un historique visuel consultable de l'activité de l'utilisateur sur son PC, en prenant des captures d'écran périodiques (snapshots). L'idée maîtresse est de permettre à l'utilisateur de retrouver facilement une information vue précédemment sur son écran ou une action effectuée dans le passé en effectuant une recherche sémantique sur cet historique. Il s'agit en quelque sorte d'une frise chronologique qui permet de faire un retour en arrière pour retrouver des informations passées sur le poste de travail. Annoncé comme une exclusivité des PC Copilot+ et fonctionnant localement, le concept a néanmoins rapidement suscité des interrogations au sein de la communauté technique et du grand public concernant la gestion de la vie privée et la méthode de sécurisation de ces enregistrements visuels stockés sur l'ordinateur.





Des experts en sécurité se sont penchés sur le sujet et émis des doutes quant à la capacité de Microsoft à bien confiner l'ensemble des données... Disposer comme cela d'un historique visuel sur tout ce qui est passé à l'écran de l'utilisateur est une aubaine inespérée pour des pirates, c'est pourquoi Microsoft avait rebroussé chemin et retravaillé sa copie pour proposer une version affinée de Recall, mieux encadrée et plus sécurisante pour les utilisateurs.

Marche arrière sur Recall : Microsoft ajuste le tir

Attentif aux retours et aux préoccupations exprimées, Microsoft a décidé d'adapter le déploiement de Recall. Plutôt qu'un lancement généralisé prévu initialement pour le 18 juin avec les premiers PC Copilot+, la fonction sera d'abord proposée en préversion (preview) aux participants volontaires du programme Windows Insider. C'est une étape fréquente pour tester des nouveautés à plus petite échelle. De plus, et c'est un changement notable par rapport à l'annonce initiale, Recall sera désactivée par défaut. Son activation nécessitera une action explicite de la part de l'utilisateur (principe de l'opt-in), qui devra donc choisir délibérément d'utiliser cette fonctionnalité. Cette approche modifiée vise à mieux intégrer les retours utilisateurs et à prendre le temps nécessaire pour affiner l'expérience avant une potentielle disponibilité plus large.