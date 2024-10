La mise à jour 2024 de Windows 11 est l'affaire de tous les ordinateurs équipés de ce système d'exploitation, mais les Copilot+ PC ont droit à un traitement de faveur avec des fonctionnalités IA supplémentaires.

Comme attendu et après un faux départ en juin, la mémoire photographique Recall arrive avec une sécurité améliorée. Désactivée par défaut et pouvant être entièrement désinstallée, l'option Recall sera disponible en preview (préversion) ce mois-ci pour les Windows Insiders avec un Copilot+ PC s'appuyant sur ARM.

Toujours en preview, Recall fera son apparition en novembre sur les Copilot+ PC équipés de processeurs AMD et Intel. En rappelant qu'un NPU avec des performances d'au moins 40 TOPS est un élément déterminant. Pour le moment, Microsoft ne se prononce pas sur la date de disponibilité générale de Recall.

Click to Do s'adapte à l'activité à l'écran

Également en preview, Click to Do arrivera dans quelques semaines et fait penser à la fonctionnalité Circle to Search de Google. Selon le contenu affiché à l'écran (texte, image ou vidéo), des actions rapides seront automatiquement proposées.

Les exemples cités sont une recherche visuelle sur un élément dans une vidéo en utilisant Bing, flouter ou supprimer des objets dans Photos, résumer un texte, envoyer un e-mail à une adresse reconnue ou encore ouvrir le site d'une URL identifiée.

Ultérieurement, Microsoft prévoit d'ajouter davantage d'actions possibles à Click to Do et de l'intégrer à l'outil Capture d'écran ou encore la fonction Imprimer l'écran.

Une recherche Windows améliorée

D'abord dans l'Explorateur de fichiers, puis par la suite pour la recherche et les paramètres Windows, une recherche basée sur l'IA pourra se faire via une description. La recherche sera ainsi simplifiée grâce à des prompts en langage naturel. Il ne sera notamment pas nécessaire de se souvenir des noms des fichiers.

" Vous n'avez plus besoin de vous souvenir des noms de fichiers ou de leur emplacement. Il suffit de décrire ce que vous recherchez. […] Windows comprendra mieux votre intention et fera correspondre le bon document, l'image, le fichier ou l'e-mail. "

Opérationnelle hors connexion, cette recherche améliorée sera également capable d'identifier des objets dans des images.

Plus d'IA générative pour Paint

Dans Photos, une fonctionnalité Super Resolution pourra transformer des images de faible qualité en images haute résolution. Un curseur permettra d'augmenter la résolution jusqu'à 8x. Dans un autre registre, Automatic Super Resolution améliore la fréquence d'images des jeux.

Profitant déjà de Cocreator pour la génération d'images par le biais de prompts et de modèles de référence, l'application Paint voit arriver des outils d'IA supplémentaires. Generative Fill et Generative Erase permettent d'ajouter (avec une description textuelle) ou de supprimer précisément des objets à l'aide d'un pinceau.