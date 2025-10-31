Comme attendu, Microsoft déploie Copilot au sein de ses applications compagnons pour Microsoft 365 : People (Personnes) et Files (Fichiers). Pour l'application Calendar (Calendrier), ce sera pour bientôt.

L'annonce concerne les utilisateurs professionnels sur Windows 11. L'intégration doit rendre l'accès aux données et la réalisation des tâches courantes plus rapides et intuitifs.

Copilot pour les applications People et Files

Dans l'application People, Copilot va au-delà d'une simple recherche de contacts en fournissant des informations contextuelles sur les communications récentes ou les responsabilités d'un collaborateur.

Pour l'application Files, l'assistant IA permet de résumer des documents, d'analyser des données ou d'identifier les tendances clés sans quitter le flux de travail.

Copilot pour l'application Calendar

L'intégration de Copilot dans l'application Calendar permettra aux utilisateurs de préparer des réunions, d'en obtenir des résumés ou de rattraper des conversations manquées

" Chaque application compagnon sera ancrée dans vos données de travail, ce qui en fera le moyen le plus rapide et le plus simple de poser des questions pertinentes ", écrit Microsoft.

Qui peut bénéficier de cette intégration ?

Cette avancée est réservée aux clients commerciaux de Microsoft. Pour y accéder, les utilisateurs de Windows 11 doivent disposer des applications compagnons Microsoft 365 et détenir une licence Microsoft 365 Copilot.

Les applications sont conçues pour être épinglées à la barre des tâches, offrant un accès rapide aux fonctionnalités de l'IA pour les entreprises utilisant les éditions Entreprise ou Business. Les administrateurs peuvent en outre procéder à un déploiement via Intune.