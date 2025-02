« La dépréciation n'est pas une fin, c'est une opportunité. » Dans un billet de blog, Microsoft a le sens de la formule pour tenter d'expliciter la dépréciation dans le contexte de Windows et du cycle de vie d'un produit.

Habituellement, la dépréciation est assimilable à une obsolescence. Depuis longtemps et fréquemment, Microsoft a recours à ce terme pour désigner une fonctionnalité pour laquelle il n'y a plus de développement actif et qui sera supprimée lors d'une prochaine mise à jour de Windows.

Un exemple de dépréciation qui a fait date est le cas de WordPad. Elle avait été annoncée en septembre 2023, puis la célèbre application de traitement de texte vieille de presque 30 ans a disparu de Windows 11 en version 24H2 un an plus tard.

Un support normal jusqu'au retrait

Au final, Microsoft ne dit pas grand-chose de différent au sujet de la dépréciation, mais écrit : « Bien que la dépréciation soit souvent considérée comme ' la fin ', ce n'est pas le cas. Une annonce de dépréciation est un préavis ou une courtoisie de type ' réservez la date ' pour signaler que le produit sera retiré ou supprimé à l'avenir. »

Un point mis en avant est que les produits dépréciés sont pris en charge jusqu'à leur date de retrait ou de suppression, même s'ils « ne sont plus en cours de développement et n'évolueront pas ». Microsoft ajoute qu'il peut parfois s'écouler des années entre une annonce de dépréciation et la fin réelle du cycle de vie.

L'opportunité offerte serait ainsi du temps pour se préparer à l'abandon progressif d'une fonctionnalité et anticiper quelque chose de nouveau. Soit...