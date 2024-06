Dans le cadre de la version 24H2 de Windows 11 qui est actuellement dans le canal Release Preview, Microsoft jette aux oubliettes WordPad. Depuis l'année dernière, cette application de traitement de texte était sur la liste des fonctionnalités dépréciées de Windows.

" WordPad sera supprimé de toutes les éditions de Windows à partir de Windows 11, version 24H2 et Windows Server 2025 ", avait déjà prévenu Microsoft, en soulignant plus précisément la suppression des fichiers binaires wordpad.exe, wordpadfilter.dll et write.exe. De quoi penser à les mettre à l'abri ?

Le groupe de Redmond indique qu'il n'y a désormais plus d'intégration d'une application de lecture RTF (.rtf) par défaut et recommande Microsoft Word pour les documents en texte enrichi .doc et .rtf, Notepad (Bloc-Notes) pour les documents en texte brut de type .txt.

WordPad, ainsi que Cortana et Tips

La toute première apparition de WordPad remontait à Windows 95, afin de remplacer le traitement de texte Microsoft Write. La version 24H2 de Windows 11 sonne également le glas pour les applications Cortana et Tips (Astuces).

" Veuillez noter que Cortana, Tips et WordPad sont supprimés après la mise à niveau vers Windows 11 version 24H2. Ces applications sont obsolètes. "

Microsoft a aussi officialisé l'obsolescence de VBScript qui restera disponible en tant que fonctionnalité à la demande dans Windows à partir du deuxième semestre de cette année. Une option qui sera désactivée par défaut vers 2027, avant une suppression ultérieure.