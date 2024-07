Microsoft Designer était proposée en version preview depuis quelques mois et c'est désormais sous sa version finale que l'outil de la marque se déploie officiellement sur Android comme sur iOS.

Annoncé en 2022, le service se présente comme un concurrent direct à Canva, mais jusqu'ici, il n'était disponible qu'à travers un navigateur Web.

Il s'agit pour Microsoft de proposer un outil graphique qui permet de créer des montages d'images, designs, et de créer du contenu tout en profitant de l'assistance de l'intelligence artificielle Dall-E. Ces deux dernières années, le service a largement évolué pour se présenter comme un véritable concurrent de la référence du marché, Canva.

Désormais déployée sur mobile, Microsoft Designer gagne en accessibilité. Mais le service se déploie aussi sous la forme d'une application Windows, avec une intégration directe à Word et PowerPoint et même Copilot. Le service devient ainsi plus largement accessible et devrait séduire les foules.

L'application est gratuite et fonctionne sur un système de "boosts". Chaque génération d'image ou modification via l'ia coute un boost, et Designer propose gratuitement 15 boosts par jour. Les abonnés à Copilot Pro de leur côté bénéficient de 100 boosts quotidiens.